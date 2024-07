Mąż Beaty Kozidrak przyłapany na czułościach z tajemniczą brunetką! Fakt pokazał zdjęcia, na których Andrzej Pietras i młodsza od niego kobieta, całują się i przytulają. Razem odpoczywali na leżakach i opalali się. Pod fotkami tabloid sugeruje, że Andrzej Pietras nie jest wierny swojej żonie. Czyżby to właśnie był powód rozstania Kozidrak i Pietrasa po 37 latach małżeństwa?

Fotoreporterzy przyłapali go podczas miłosnych uniesień ze zdecydowanie młodszą kobietą. Czy to nowa ukochana, czy jedynie przyjaciółka? Tego nie wiemy. Pewne jest jednak to, że w Polsce zdrada, obok niezgodności charakterów i alkoholizmu, wciąż pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn decyzji o złożeniu pozwu rozwodowego- donosi tabloid.