Mateusz "Góral" Jarzębiak niedawno wyjechał z Polski do Turcji, by realizować się zawodowo. Tuż przed jego wyjazdem, wszyscy mówili o jego związku z modelką Olgą Kaczyńską. Para chętnie pojawiała się razem na salonach, pozowała wspólnie do zdjęć i otwarcie mówiła o swojej miłości. Plotkowano nawet o ich ślubie. Niedawno pojawili się razem w bardzo odważnej sesji zdjęciowej: Góral i Kaczyńska w odważnej sesji. Zainspirowali się "50 twarzami Greya"? [FOTO]

Jarzębiak w czasie pobytu w Turcji wrzuca dużo zdjęć na swój profil na Instagramie. Wśród nich pojawiła się fotka Górala z modelką Aleksandrą Wieczorek, której towarzyszy następujący post:

To był cudowny dzień... dziękuję... ;*

Fani Jarzębiaka od razu zapytali go wprost o co chodzi i czy już nie jest z Olgą. Pod zdjęciem nie brakowało pełnych emocji wpisów, atakujących modela i oskarżających go o zdradę swojej dziewczyny. Góral nie wytrzymał i zabrał głos tej dyskusji:



Czy to robie czy nie robie i z kim to robie jesli Robie to moja sprawa i tej osoby ;)

Myślicie, że to koniec związku Jarzębiak-Kaczyńska, a obecnie nową miłością modela jest Aleksandra Wieczorek?

