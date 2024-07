Marzena Rogalska skomentowała swój wypadek na wizji. Prezenterka zamieściła na swoim profilu wpis, w którym wyjaśniła, co się stało w sobotę oraz zaapelowała o spokój. Po nieudanej sztuczce magika w programie "Pytanie na śniadanie", Marzena Rogalska doznała urazu. Jej dłoń została przebita gwoździem. Na szczęście, gwiazda stacji TVP ma się już dobrze. Dziennikarka zdradziła również, że cała sytuacja nie była ustawką, jak dopatrują się niektórzy.

Rozumiem, że trudno uwierzyć w to co się wydarzyło w sobotę na antenie. Ten wypadek jednak miał miejsce. Powoli dochodzę do siebie, jestem w trakcie leczenia. Potrzebuję teraz spokoju i dlatego proszę o uszanowanie mojej prywatności poprzez powstrzymanie się od "dowcipnych” komentarzy jak to telewizja wkręca widzów. Jest wielu specjalistów analizujących film klatka po klatce, udowadniających, że była to ustawka, ale tym razem się mylą. Prawda jest taka, że zostałam zraniona, bo sztuczka się nie udała. Najprawdopodobniej taka sytuacja miała miejsce po raz pierwszy w programie na żywo i stąd ta sensacja. Ale teraz proszę dajcie mi dojść do siebie. Tym, którzy mnie wspierają, jestem ogromnie wdzięczna. Bardzo to doceniam - napisała Marzena Rogalska.