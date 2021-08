Martyna Wojciechowska żegna się z przeszłością. Pokazała mieszkanie, gdzie żyła z Kossakowskim

Te święta dla Martyny Wojciechowskiej i Przemysława Kossakowskiego były wyjątkowe! Jak udało się nam dowiedzieć, Martyna zaprosiła całą rodzinę do siebie do Warszawy na Wigilię. Na Sylwestra gwiazda TVN razem ze swoim partnerem Przemysławem Kossakowskim , córką Marysią i przyjaciółmi jedzie do swojego przytulnego, drewnianego domku w Szczyrku. Dziennikarka planuje przywitać Nowy Rok w schronisku na Skrzycznem (1257 m n.p.m.). Po północy zjedzie z najwyższego szczytu w Beskidzie Śląskim z latarką czołówką na nartach skiturowych do swojej chaty, która stoi na uboczu w górach. To jest jej coroczny rytuał. Potem Martynę Wojciechowską i Przemysława Kossakowskiego czeka długie rozstanie. Podróżniczka już w styczniu jedzie do Meksyku kręcić jedenasty sezon „Kobiety na krańcu świata”. W tym czasie Kossakowski, realizujący swój program „Wtajemniczenie”, wybiera się w przeciwnym kierunku – do Indii. ZOBACZ: "Każde z nas idzie swoją drogą!" - Martyna Wojciechowska szczerze o związku z Kossakowskim!