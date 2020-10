Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski wzięli ślub! Pochwalili się przepięknym zdjęciem z tego wyjątkowego dnia

Wspaniała wiadomość właśnie dotarła do mediów! Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski wzięli ślub! Zdjęciem z tego wyjątkowego dnia pochwalił się świeżo upieczony mąż podróżniczki.

Dzisiaj wiele się zmieniło, choć dla nas nie zmieniło się nic. Jesteśmy małżeństwem. Życzcie nam dobrze - napisał pod zdjęciem z małżonką Przemysław Kossakowski.

Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski wzięli ślub!

Martyna Wojciechowska znalazła szczęście u boku Przemka Kossakowskiego ponad dwa lata temu. Wygląda na to, że połączyła ich wspólna pasja do podróży. Obydwoje mają również wielkie serca i często angażują się w pomoc potrzebującym. Para należy jednak do grona gwiazd, które bardzo strzegą swojej prywatności i w mediach społecznościowych skupiają się głównie na swojej działalności zawodowej.

Już od jakiegoś czasu pojawiały się plotki na temat ślubu Martyny Wojciechowskiej i Przemysława Kossakowskiego. Spekulacje jeszcze bardziej podsyciły się, gdy pojawiła się informacja o zaręczynach pary. Okazało się, że ta wiadomość dotarła do mediów i tak dość późno, bo aż po roku od tej wyjątkowej chwili.

Tak zaręczyliśmy się. Tyle że na początku 2019 roku, więc tak dawno temu, że stało się to dla nas naturalne. Przez cały ten czas noszę pierścionek z meteorytem. Tylko nikt tego nie zauważył. I dobrze. Bo to intymne wydarzenie i nie planowaliśmy się nim szeroko dzielić - tym wpisem na Instagramie Martyna Wojciechowska potwierdziła zaręczyny z Przemysławem Kossakowskim.

Jednak tak wyjątkowym wydarzeniem jak ślub, ta wspaniała para postanowiła podzielić się ze swoimi fanami od razu!

Martynie i Przemkowi życzymy oczywiście samych wspaniałych chwil w życiu i gratulujemy zawarcia małżeństwa! Zobaczcie ich przepiękne zdjęcie ze ślubu.

Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski nie afiszują się ze swoim życiem prywatnym w mediach. Cenią swoją prywatność i pilnie jej strzegą. Są wspaniałą parą o wielkich sercach - bardzo angażują się w pomoc potrzebującym.