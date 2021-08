Martyna Wojciechowska wyprowadzi się z Warszawy po rozwodzie? "To nie jest moje miejsce!"

Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski tworzyli duet idealny, tak przynajmniej wszystkim się wydawało. Małżeństwo podróżników rozpadło się zaledwie trzy miesiące po ślubie, chociaż informacja dotarła do mediów o wiele później. Martyna Wojciechowska udzieliła właśnie pierwszego wywiadu po rozstaniu: Należy mi się medal za wytrwałość - powiedziała w rozmowie z Faktem. Co miała na myśli? Zobacz także: Przemysław Kossakowski pod ostrzałem internautów. Dziennikarz wymownie odpowiada fanom Martyna Wojciechowska w pierwszym wywiadzie po rozstaniu Rozpad małżeństwa Martyny Wojciechowskiej i Przemysława Kossakowskiego zszokował internautów. Jako pierwsza o trudnej decyzji poinformowała Martyna Wojciechowska : Po 3 latach związku i 3 miesiącach od ślubu, z dnia na dzień nastąpił koniec mojego małżeństwa. W emocjonalnym wpisie przyznała, że ta nagła zmiana i zakończenie związku były dla niej zaskoczeniem: Minęło wiele miesięcy, jednak smutek nie mija. Zapewne możecie sobie wyobrazić, co czuję i jak trudny jest to czas dla mnie i dla Marysi. Chwilę później swoje stanowisko zajął Przemysław Kossakowski : Nie chcę uciekać od odpowiedzialności , chciałbym tylko napisać, że ocenianie, znając czyjeś życie jedynie przez pryzmat medialnej ekspozycji, to ocenianie na podstawie wyjątkowości nie mającej wiele wspólnego z prawdziwym życiem. Martyna Wojciechowska właśnie udzieliła pierwszego wywiadu po rozstaniu. Podróżniczka nie ukrywa, że wiele przeszła jako człowiek, jednak wytrwałość to ta cecha, która przez lata nadawała jej charakteru. Najsłynniejsza w Polsce podróżniczka zdobyła nie tylko najwyższe szczyty świata ale także podróżowała do najdalszych...