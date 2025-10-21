20 października w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie odbyła się gala Telekamery "Tele Tygodnia" 2025. To jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w świecie polskiej telewizji. Wydarzenie zgromadziło plejadę gwiazd i osobowości znanych z ekranów telewizorów, które rywalizowały o statuetki w aż ośmiu kategoriach. To już 28. edycja tego plebiscytu, organizowanego przez magazyn "Tele Tydzień", który od lat cieszy się dużym zainteresowaniem widzów. Podczas gali nie zabrakło emocjonujących momentów, ale też salw śmiechu. Nagle niewinny komentarz Pauliny Chylewskiwj przerodził się we frywolny żart, który zaskoczył wszystkich zgromadzonych.

Reklama

Żart Pauliny Chylewskiej podczas Telekamer 2025 wprawił publiczność w osłupienie

W poniedziałek, 20 października, odbyła się 28. kultowa gala organizowana przez magazyn "Tele Tydzień". Na ściance Telekamer 2025 pojawiły się największe nazwiska polskiego show-biznesu, m.in. Daria Ładocha z córką, Jolanta Fraszyńska, Katarzyna Niezgoda z mężem Pawłem Markiewiczem, Siostry ADIHD, Małgorzata Tomaszewska w skórzanej kreacji, odmieniona Joanna Liszowska w klasycznej czerni oraz Małgorzata Pieńkowska w prostej, ale przyciągającej uwagę stylizacji z dekoltem.

Podczas wręczania nagród emocji nie brakowało. Jednym z najmocniejszych momentów okazała się przemowa Pauliny Chylewskiej, która odebrała statuetkę w jednej z kategorii. Dziennikarka zaskoczyła wszystkich żartem, który od razu obiegł internet i stał się głównym tematem wieczoru.

Moja mowa będzie krótsza niż Tomsona i Barona. Oni to mogą długo, coś o tym wiem – powiedziała Chylewska, nawiązując do jurorów programu ''The Voice of Poland''.

Jej słowa wywołały poruszenie i salwy śmiechu wśród zgromadzonych gości. Choć wypowiedź miała charakter humorystyczny, wiele osób odebrało ją jako odważną i dwuznaczną.

Zaskakująca reakcja Agnieszki Hyży na żart Pauliny Chylewskiej

To jednak reakcja prowadzącej galę Agnieszki Hyży, zaskoczyła wszystkich. Gwiazda Polsatu która od razu podchwyciła żart i ze sceny odpowiedziała:

Zabrzmiało dwuznacznie!

Publiczność wybuchła śmiechem, a atmosfera na sali natychmiast się rozluźniła. Hyży dodała półżartem, że zapewne Chylewska miała na myśli długie przemowy Tomsona i Barona. Ten komentarz tylko spotęgował reakcję publiczności, która nie kryła rozbawienia. To krótkie, ale intensywne słowne starcie stało się jednym z najbardziej pamiętnych momentów wieczoru i szybko trafiło do relacji medialnych jako "zabawna wpadka na Telekamerach".

Telekamery 2025: zwycięzcy i atmosfera wydarzenia

Podczas gali Telekamery 2025 wręczono wręczono 9 statuetek w kategoriach:

Aktorka : Vanessa Aleksander

: Vanessa Aleksander Aktor : Adam Woronowicz

: Adam Woronowicz Serial : "Szpital św. Anny"

: "Szpital św. Anny" Juror : Stefano Terrazzino

: Stefano Terrazzino Komentator/Dziennikarz sportowy : Aldona Marciniak

: Aldona Marciniak Format rozrywkowy : "Awantura o kasę"

: "Awantura o kasę" Prezenter/Prowadzący/Gospodarz show : Krzysztof Ibisz

: Krzysztof Ibisz Olśnienie Tele Tygodnia : Katarzyna Nosowska i Mikołaj Krajewski

: Katarzyna Nosowska i Mikołaj Krajewski Nagroda specjalna: "M jak miłość" (z okazji 25-lecia)

Uroczystość przebiegła w podniosłej atmosferze, ale to właśnie niespodziewany żart Pauliny Chylewskiej przeszedł do historii tegorocznych Telekamer jako moment pełen humoru, emocji i lekkiej kontrowersji. Wszystko to sprawiło, że gala na długo pozostanie w pamięci uczestników i widzów.

Zobacz także:

Reklama