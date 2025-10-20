W poniedziałek 20 października 2025 roku odbyła się już 28. edycja rozdania prestiżowych statuetek Telekamery „Tele Tygodnia”. Uroczysta gala zgromadziła całą plejadę gwiazd polskiego show-biznesu.

Wydarzenie, będące od lat jednym z najważniejszych punktów w kalendarzu medialnym, przyciągnęło uwagę nie tylko ze względu na rozdawane statuetki, ale i ze względu na stylizacje, które pojawiły się na czerwonym dywanie.

"Telekamery 2025": Joanna Liszowska w nowej odsłonie: proste włosy i czarna mini

Joanna Liszowska, znana z charakterystycznych loków, zaskoczyła tym razem wszystkich zupełnie innym wizerunkiem. Aktorka pojawiła się na gali Telekamery 2025 w czarnej mini z głębokim dekoltem oraz spektakularnym kwiatem w talii. Do stylizacji dobrała kolorystycznie dopasowane buty na obcasie oraz intensywnie czerwoną szminkę.

Największą uwagę przyciągnęła jednak fryzura. Zamiast burzy loków, Liszowska postawiła na proste włosy i grzywkę, co zupełnie odmieniło jej wizerunek.

"Telekamery 2025": Daria Ładocha z córką wzbudzają emocje na ściance

Jednym z najbardziej wzruszających momentów wieczoru było pojawienie się Darii Ładochy z córką. Prezenterka i dziennikarka pojawiła się na czerwonym dywanie wraz ze swoją pociechą, co natychmiast przyciągnęło uwagę fotoreporterów i gości. Ich wspólne zdjęcia zdominowały relacje z gali. Obie prezentowały się zjawiskowo, a obecność córki przy Darii Ładosze wzbudziła wiele ciepłych emocji.

"Telekamery 2025": Jolanta Fraszyńska, Hyży i Tomaszewska – modowy przegląd gali

Jolanta Fraszyńska postawiła na szykowny i elegancki look. Na galę wybrała beżowy garnitur zestawiony z dopasowaną bluzką, co nadało jej stylizacji nowoczesnego, ale jednocześnie klasycznego charakteru.

Na czerwonym dywanie pojawiły się również Agnieszka Hyży oraz Małgorzata Tomaszewska. Obie zaprezentowały się w starannie dobranych kreacjach, które podkreślały ich urodę i styl.

Wśród gości nie zabrakło również Ilony i Mileny Krawczyńskich, Emilii Dankwy, Kamila Krupicza i Błażeja Stencla czy Katarzyny Niezgody z mężem. Każde z nich dołożyło cegiełkę do wyjątkowego charakteru gali, prezentując unikatowe stylizacje. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii!

