Martyna Wojciechowska jeżdżąca na elektronicznej deskorolce! Taki filmik pojawił na facebookowym profilu gwiazdy. Podróżniczka i dziennikarka ma za sobą trudny rok, lecz wszystko wskazuje na to, że przed świętami forma jej dopisuje!

Martyna Wojciechowska wraca do zdrowia?

W ostatnim czasie fani Wojciechowskiej byli bardzo zaniepokojeni stanem zdrowia dziennikarki. Odkąd w mediach pojawiła się informacja, że Martyna schudła 20 kg, pojawiło się ogromne zainteresowanie jej osobą. W specjalnym oświadczeniu Wojciechowska wyznała, że choruje i jest bardzo słaba. Zdementowała jakoby zmagała się z malarią. Problemy ze zdrowiem nie przeszkadzają jednak dzielnej podróżnicze w realizowaniu kolejnych marzeń i pasji.

Martyna zawsze była osobą niezwykle aktywną i wszystko wskazuje na to, że nawet gorsze samopoczucie nie spowodowało, że jaj pasja do ruchu się zmniejszyła. Dziennikarka zamieściła na swoim Facebooku filmik, na którym jeździ na elektronicznej deskorolce. I świetnie jej idzie! W tle nagrania widać ukochaną córkę Martyny Marysię. Czyżby krótki filmik był zapowiedzią poprawy zdrowia Martyny i jej powrotu do formy! Tego jej życzymy z całego serca!

Martyna Wojciechowska od kilku miesięcy zmaga się z chorobą

Dziennikarka jednak nie traci wiary w powrót do zdrowia