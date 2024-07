Martyna Wojciechowska była molestowana? Podróżniczka udzieliła bardzo szczerego wywiadu, w którym opowiedziała, że doświadczyła nieprzyjemnych sytuacji ze strony mężczyzn. Martyna Wojciechowska przyznała, że miało to miejsce między innymi w Indiach. Nie da się ukryć, że gwiazda jest atrakcyjną kobietą i z pewnością podoba się mężczyznom. Dlatego właśnie jest bardziej narażona podczas swoich dalekich podróży.

Jedną z takich sytuacji Martyna Wojciechowska opowiedziała w wywiadzie dla gala.pl. Doszło do tego w Indiach, a gwiazda przyznała, że była to bardzo niekomfortowa sytuacja:

Mężczyźni tam są niezaspokojeni, bo nie ma tam zgody na stosunki przedmałżeńskie. A to tętni pod skórą, to jest taki nieokiełznany popęd, nad którym nie są w stanie zapanować. Dochodzi do dramatycznych sytuacji. Ja wielokrotnie doświadczyłam tego, właściwie w każdej możliwej sytuacji, gdzieś w tłocznym miejscu czuję męskie ręce na piersiach, na pośladkach. Męskie ręce, które próbują dotknąć mojego ciała. Oczywiście reaguję bardzo ostro!