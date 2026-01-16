Styl Marty Nawrockiej spektakularnie ewoluował w ciągu ostatnich miesięcy. Pierwsza dama przeszła od bardziej casualowych do przemyślanych w każdym calu stylizacji, utrzymanych w estetyce "old money", które nie tylko podkreślają wszystkie atutu jej figury, są dopasowane kolorystycznie do jej karnacji i tonów włosów, ale najważniejsze, pomimo eleganckiej formy, adekwatnej do pełnionej funkcji, idealnie wpisują się w najnowsze trendy. Tak też było podczas ostatniego publicznego wyjścia prezydenckiej pary. Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim z Korpusem Dyplomatycznym, Marta Nawrocka postawiła na fenomenalną suknię typu "translucent velvet", która w 2026 roku będzie bić rekordy popularności. Podobną znalazłam dla was w sieciówce za mniej niż 50 złotych.

Marta Nawrocka w modnej sukience "translucent velvet". O tej stylizacji mówi dziś cała Polska

Odkąd Marta Nawrocka została pierwszą damą, ogromne emocje wzbudza każde jej publiczne wystąpienie, przemowa, gest, a także modowe wybory. To właśnie te ostatnie są szeroko komentowane przez stylistów gwiazd, projektantów, a także opinię publiczną. Ostatnio głos w sprawie estetyki Marty Nawrockiej zabrała nawet Joanna Senyszyn. I podczas gdy część internautów kieruje w stronę stylizacji pierwszej damy kąśliwe komentarze, to zdecydowana większość użytkowników mediów społecznościowych wyraża poparcie dla Marty Nawrockiej, jej działalności, a także kolejnych, wyjątkowo udanych looków.

Podczas czwartkowego spotkania z Korpusem Dyplomatycznym, 15 stycznia 2026 roku, Karol Nawrocki wraz z małżonką gościli zaproszonych w Pałacu Prezydenckim. Z tej okazji prezydent postawił na klasyczny wieczorowy czarny garnitur, białą koszulę i czarną muchę, z kolei Marta Nawrocka zdecydowała się czarną aksamitną kreację o długości maksi z długim rękawem i fantazyjną, transparentną aplikacją na wysokości ramion. Suknia projektu Magdaleny Rycerskiej-Zdunek, stylistki pierwszej damy, szybko zawróciła w głowach internautów.

Elegancja a zarazem skromność. Klasa!

Klasa, szyk, elegancja. Piękną mamy Pierwszą Damę - czytamy w komentarzach na instagramowym profilu Marty Nawrockiej.

Sukienki "translucent velvet" w 2026 roku zaleją ulice światowych stolic mody

Pomimo iż instytut Pantone zapowiedział odcień "Cloud Dancer" kolorem 2026 roku, to wieczorowe looki wciąż będą stać pod znakiem nieśmiertelnej, głebokiej czerni typu "Raven Black". W trendach będą nie tylko koronkowe maksi spódnice w stylu "Gotic Lace", ale również uwielbiane przez entuzjastki klasycznego stylu, w myśl estetyli "old money", aksamitne suknie. Co ciekawe, modne będą nie tylko aksamitne total looki, ale też sukienki, z transparentnymi wstawkami typu "translucent velvet", jak ta, na którą ostatnio zdecydowała się Marta Nawrocka.

Jak podkreśla stylistka pierwszej damy, Magdaleny Rycerskiej-Zdunek, w rozmowie z Faktem, takie połączenie jest kwintesencją dyplomatycznej elegancji z delikatnym, nowoczesnym akcentem "wybór czerni jako koloru ponadczasowego, symbolu klasy i powagi, oraz weluru — tkaniny szlachetnej, idealnej na wieczorne, oficjalne wydarzenia" - podkreśla.

Marta i Karol Nawroccy na noworocznym spotkaniu, fot. Wojciech Olkusnik/East News

Gdzie kupić modną sukienkę "translucent velvet" w stylu Marty Nawrockiej?

Jeśli spodobała wam się najnowsza stylizacja Marty Nawrockiej z sukienką "translucent velvet" w roli głównej, mam dla was dobrą wiadomość. Podobną znalazłam dla was w ofercie znanej sieciówki i to za mniej niż 50 złotych! Na zimowej wyprzedaży w sklepie Bershka za zaledwie 49,90 złotych kupicie piękną czarną sukienkę średniej długości z długim rękawem i transparentnymi wstawkami, idealnie wpisującą się w trendy 2026 roku.

Zobacz także:

Modna sukienka "translucent velvet" w stylu Marty Nawrockiej z Bershki za 49,90 złotych, Fot. materiały prasowe

Marta i Karol Nawroccy na noworocznym spotkaniu, fot. Wojciech Olkusnik/East News