Noworoczne spotkanie pary prezydenckiej z korpusem dyplomatycznym w Pałacu Prezydenckim miało wyjątkowy przebieg — główną bohaterką wydarzenia okazała się Marta Nawrocka. Pierwsza dama zaprezentowała się publicznie w wieczorowej sukni, wzbudzając ogromne zainteresowanie i entuzjazm wśród zaproszonych gości.

Marta Nawrocka zachwyca podczas noworocznego spotkania

Czarna kreacja wykonana z weluru była dopasowana w górnej części, a u dołu efektownie rozkloszowana. Charakteryzowała się odkrytymi ramionami oraz ozdobnymi mankietami z bufkami. Minimalistyczna forma bez dodatkowych zdobień podkreślała elegancję i klasę stylizacji. To wyjątkowe pojawienie się Marty Nawrockiej z pewnością zapisze się w pamięci uczestników spotkania.

Kulisy powstania sukni pierwszej damy

Proces przygotowania sukni trwał trzy tygodnie i odbywał się w renomowanym Atelier Konaszewski. Materiał był ręcznie krojony, a całość formowana na specjalnym manekinie krawieckim o wymiarach pierwszej damy. Następnie suknia była dopasowywana podczas licznych przymiarek odbywających się w garderobie Marty Nawrockiej.

Autorką projektu była Magdalena Rycerska-Zdunek, stylistka pierwszej damy. Jej zamysłem było stworzenie kreacji łączącej klasyczną elegancję z nowoczesnym akcentem, przy zachowaniu odpowiedniej powagi stosownej do rangi wydarzenia. Wybór czerni jako koloru oraz weluru jako materiału nie był przypadkowy — miały symbolizować ponadczasową elegancję i prestiż.

Projekt sukni powstał w głowie Magdaleny Rycerskiej-Zdunek, która od początku współpracowała z Martą Nawrocką przy tworzeniu tej wyjątkowej stylizacji. Pierwsza dama aktywnie uczestniczyła w całym procesie — od wyboru szkiców, przez konsultacje dotyczące kroju, po decydujące przymiarki.

Pierwsza dama od początku określiła swoje ogólne preferencje dotyczące charakteru kreacji — zależało jej na elegancji, prostocie i komforcie. Udział prezydentowej polegał na świadomym wyborze spośród zaproponowanych szkiców oraz aktywnym uczestnictwie w przymiarkach i dopracowywaniu detali zdradziła Faktowi Magdalena Rycerska-Zdunek.

W przeciwieństwie do wielu kreacji szytych z myślą o jednorazowych wystąpieniach, czarna suknia Marty Nawrockiej nie trafi do szafy na stałe. Magdalena Rycerska-Zdunek zapowiedziała, że stylizacja zostanie ponownie wykorzystana podczas kadencji, w zmienionym zestawieniu dodatków lub przy innej okazji.

Dodatkowo rozważane jest przekazanie sukni na cele charytatywne, co wpisuje się w wartości wyznawane przez pierwszą damę. Takie podejście do mody nie tylko promuje zrównoważony styl życia, ale również wspiera inicjatywy dobroczynne.

