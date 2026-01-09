Marta Nawrocka niezmiennie zachwyca elegancją i wyczuciem stylu, a jej stylizacje za każdym razem przyciągają uwagę i robią ogromne wrażenie. Za wizerunek Pierwszej Damy odpowiada Magdalena Rycerska-Zdunek, która niedawno po raz pierwszy zabrała głos w wywiadzie, odsłaniając kulisy współpracy z żoną prezydenta.

Stylistka Marty Nawrockiej o kulisach pracy z parą prezydencką

Magdalena Rycerska-Zdunek pełni funkcję stylistki Marty Nawrockiej. To właśnie ona na co dzień dba, by Pierwsza Dama zawsze prezentowała się nienagannie podczas ważnych wydarzeń. W ostatnim wywiadzie dla "Super Expressu" zdradziła między innymi, czy spodziewała się tak żywych reakcji na stylizacje Marty Nawrockiej.

Nie, absolutnie się tego nie spodziewałam. Oczywiście miałam świadomość, że styl Pierwszej Damy będzie poddawany nieustannej obserwacji i analizie, jednak intensywność publikacji i emocji wokół stylizacji była dla mnie sporym zaskoczeniem stwierdziła.

Stylistka Pierwszej Damy podkreśla, że jej praca to nie tylko kwestia mody, ale również ogromnej odpowiedzialności i zaufania. W rozmowie otwarcie opowiedziała o tym, jak postrzega współpracę z prezydencką parą oraz jakie wartości są dla niej najważniejsze przy tworzeniu oficjalnych stylizacji.

Współpraca z Martą Nawrocką to dla mnie zaszczyt i wielkie wyróżnienie. Fakt, że Pierwsza Dama obdarzyła mnie zaufaniem i wybrała właśnie mnie, traktuję bardzo osobiście. Dziś zajmuję się stylizacjami zarówno Pierwszej Damy, jak i Prezydenta Karola Nawrockiego. Każdy strój - czy to damski kostium, czy męski garnitur - powstaje z myślą o reprezentowaniu państwa, a nie o wywoływaniu sensacji wyznała.

Marta Nawrocka ma duży wkład w pomysły na kreacje

Stylistka nie kryje, że Pierwsza Dama odgrywa kluczową rolę w procesie powstawania swoich stylizacji i aktywnie uczestniczy w każdym etapie ich tworzenia. W rozmowie zdradziła, jak wygląda ich codzienna współpraca oraz jak duży wpływ Marta Nawrocka ma na ostateczny kształt swoich kreacji.

Tak, Pierwsza Dama ma bardzo duży wkład w tworzenie swoich stylizacji. Jest niezwykle świadoma swojego stylu, ma doskonałe wyczucie estetyki. Uwielbiam jej kreatywność. Często żartujemy w garderobie, że szefowa ma najlepsze pomysły. Jednym z najważniejszych projektów, jakie tworzyłyśmy był strój na uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta. I była to autorska wizja Marty Nawrockiej, którą ja przelałam na papier, a następnie wspólnie z zespołem zrealizowałyśmy. W każdym stroju jest jakiś element jej własnego pomysłu - czasem to kolor tkaniny, czasem guzik, czy inne dodatki ujawniła stylistka Pierwszej Damy.

W rozmowie pojawił się również wątek zasad, które niezmiennie wyznaczają kierunek wszystkich oficjalnych kreacji Pierwszej Damy. Stylistka podkreśliła, że elegancja w wydaniu prezydenckim musi iść w parze z przestrzeganiem ściśle określonych reguł.

Protokół dyplomatyczny jest dla nas absolutną podstawą każdej stylizacji. Traktujemy go bardzo poważnie, bo wyznacza ramy elegancji i szacunku wobec instytucji oraz wydarzeń. Dbamy o odpowiednie długości, zakryte ramiona, pełne obuwie, stonowaną biżuterię, właściwe kolory i wysokiej jakości tkaniny. Jeśli pojawiają się nowoczesne akcenty to są one zawsze subtelne i przemyślane czytamy w wywiadzie.

