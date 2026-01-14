Marta Nawrocka, żona prezydenta Karola Nawrockiego i aktualna pierwsza dama, znalazła się w centrum ogólnopolskiej uwagi. Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" przeprowadził badanie opinii publicznej, które ujawniło zaskakujące liczby dotyczące działalności pierwszej damy i poziomu sympatii, jaką darzą ją Polacy. Tak Polacy faktycznie postrzegają osobę Marty Nawrockiej.

Tak Polacy oceniają Martę Nawrocką

Odkąd Marta Nawrocka została pierwszą damą, niemal każde jej publiczne wystąpienie, gest, przemowa czy modowy wybór są szeroko komentowane przez opinię publiczną. Wiele osób docenia to, że Marta Nawrocka wyróżnia się spokojnym stylem bycia i samodzielnym podejściem do pełnionej roli. Nie inspiruje się bezpośrednio poprzedniczkami, lecz samodzielnie wybiera obszary aktywności. Wsparcie rodzin, kobiet i dzieci to jedne z jej priorytetów.

"Super Express" zdecydował się sprawdzić, jak Polacy oceniają Martę Nawrocką. Instytut Badań Pollster przeprowadził sondaż w dniach 31 grudnia 2025-1 stycznia 2026 roku, na reprezentatywnej próbie 1002 dorosłych obywateli Polski. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

Wyniki wskazują, że 44% Polaków pozytywnie ocenia działania Marty Nawrockiej jako pierwszej damy. 28% respondentów odpowiedziało „raczej dobrze”, a 16% „zdecydowanie dobrze”. Jednocześnie 20% badanych wyraziło negatywną opinię - 9% oceniło ją „raczej źle”, a 11% „zdecydowanie źle”. Aż 36% ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Na czym koncentruje się Marta Nawrocka?

Działalność Marty Nawrockiej obejmuje kilka kluczowych obszarów społecznych. W centrum jej uwagi znajdują się: wsparcie osób z niepełnosprawnościami, pomoc seniorom, promocja czytelnictwa, walka z hejtem.

Pierwsza dama regularnie odwiedza placówki wspierające osoby z niepełnosprawnościami i seniorów, angażując się w rozmowy z pracownikami oraz podopiecznymi. Promuje też czytelnictwo, kontynuując inicjatywę Narodowe Czytanie, oraz edukuje w zakresie przeciwdziałania mowie nienawiści.

Wyjątkowa rola Marty Nawrockiej

Marta Nawrocka nie ogranicza swojej działalności wyłącznie do kraju. Podczas oficjalnych wizyt zagranicznych zbiera wysokie noty za elegancję oraz sposób reprezentowania Polski. Jej obecność na arenie międzynarodowej m.in. podczas szczytów NATO czy spotkań w USA pozytywnie wpływa na wizerunek prezydentury Karola Nawrockiego.

Wynik 44% poparcia jest jednak postrzegany jako sukces, zwłaszcza w kontekście silnej polaryzacji politycznej, jaka panuje w kraju.

