Joanna Senyszyn to nie tylko polityczka, lecz także ekonomistka, publicystka oraz nauczycielka akademicka przez lata związana z Uniwersytetem Gdańskim. Rozpoznawalność w mediach zdobyła przede wszystkim ze względu na swoje bezkompromisowe wypowiedzi budzące niemałe kontrowersje wśród polskiej publiki. Niemniejszą uwagę zwracają również stylizacje będące nieodłączną częścią jej medialnego wizerunku. W ostatnim wywiadzie zdecydowała się skomentować styl pierwszej damy - Marty Nawrockiej.

Joanna Senyszyn krytykuje styl Marty Nawrockiej

Joanna Senyszyn zdobyła w mediach ogromną popularność i wciąż nie daje o sobie zapomnieć. W maju 2025 roku rozpoczęła nawet swoją autorską audycję w radiu RMF FM zatytułowaną "Jak żyć, być i kochać w XXI wieku" oraz nagrała cykl podcastów "Szczerze ci powiem" skupionych przede wszystkim na życiowych wartościach.

Ostatnio polityczka zdecydowała się na udzielenie dłuższego wywiadu dla redakcji Plotka. W trakcie rozmowy została zapytana o jej zdanie na temat gruntownej zmiany wizerunku Marty Nawrockiej, za którym prawdopodobnie - jak wspomniał dziennikarz - stoi sztab stylistów. Nie myśląc długo, zdecydowała się na jak zwykle konkretną i dosadną odpowiedź.

Jeżeli chodzi o stylistów, no to, jak to mówią: 'I w Paryżu nie zrobią z owsa ryżu'. Było takie powiedzonko. Także są takie starania. Oczywiście, że żona prezydenta powinna prezentować urząd, w związku z tym dobrze, że ktoś się tym zajmuje. skomentowała Senyszyn w ''Galaktyce Plotek''.

Co więcej, zdradziła też, jak narodziła się jej pasja do mody i skąd bierze inspiracje do codziennych stylizacji, które przy okazji każdego publicznego wystąpienia budzą niemałe poruszenie wśród internautów zachwycających się doborem odważnych kolorów i akcesoriów perfekcyjnie rezonujących z jej charakterem.

Można powiedzieć, że modę wyssałam z mlekiem matki. Moja mama miała pracownię krawiecką, potem wypożyczalnie sukien. Ja w tym właściwie od dziecka siedziałam, pracowałam tam, nauczyłam się szyć, dobierałam klientkom sukienki, mama robiła pierwsze w Polsce rewie mody. Także ja kocham modę i uważam, że należy się do niej stosować. wyznała polityczka

Joanna Senyszyn w emocjonalnych słowach o mężu

Niespełna rok temu Joanna Senyszyn pożegnała męża po 50 latach małżeństwa. O śmierci Bolesława Senyszyna poinformowała media poruszającym wpisem. W trakcie swojego najnowszego wywiadu zdecydowała się opowiedzieć, jak poradziła sobie ze stratą.

Zawsze, kiedy się traci taką najbliższą osobę, z którą się spędziło prawie całe życie, to człowiek musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy pogrąży się w żałobie, czy wybiera życie. Uważam, że tylko ta druga odpowiedź jest trafna. Między innymi dlatego zdecydowałam się w dalszym ciągu iść w kampanię wyborczą, dlatego że po stracie takiej najbliższej osoby to jedyne, co nas może uratować, to praca – wpaść w wir zajęć, żeby po prostu nie myśleć. podzieliła się wyznaniem Senyszyn

