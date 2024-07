W warszawskiej restauracji La Dolce Vita, z czytelnikami spotkała się Marta Grycan, która promowała swoją książkę. Celebrytka wybrała na tę okazję zieloną, obcisłą sukienkę. Ten stonowany odcień to doskonały wybór dla rudowłosych! A do tego czerwone paznokcie, czy może być coś bardziej kobiecego i seksownego?

Reklama

Więcej o Marcie Grycan i jej córkach przeczytacie tutaj >>>

Jednak, gdy Marta Grycan zachwycała swoim nowym wyglądem, tak jej córka na tym polu zawiodła. Wiktoria Grycan w skórzanej sukience z przezroczystymi wstawkami wyglądała słabo. A do tego złote dodatki; dziwna opaska na głowie, zbyt urozmaicone paznokcie z łańcuszkami - przypominała odrobinę mitologiczną wojowniczkę. Niestety zaliczamy ten look do nieudanych!

Reklama

Zobaczcie więcej zdjęć z promocji książki Marty Grycan "Moja Dolce Vita":