Marta Grycan jakiś czas temu zniknęła z mediów i zaczęła karierę... no właśnie, szafiarki? Mamy wrażenie, że głównym zajęciem celebrytki jest teraz komponowanie kolejnych stylizacji, oczywiście koniecznie takich z przewagą markowych metek od najlepszych projektantów. Trzeba jej jednak oddać, że niektóre jej zakupy zyskują poklask w oczach naprawdę znanych nazwisk. Przypomnijmy: Światowej sławy projektant zachwyca się Grycan. To już nie pierwszy raz

Dziś Grycanka szykowała się na premierę swojej książki kucharskiej "Dziennik Smaków", którą miała promować w Empiku. Tym razem postawiła na dwuczęściowy biały zestaw z siatki, który do złudzenia przypomina kreacje Kim Kardashian. I nie ma tu przypadku, bo Kardashianka to prawdziwa idolka w domu Grycanów. Zdjęcia Marty odsłaniającej delikatnie brzuch już zdążyły oburzyć niektórych internautów, którzy zwracają uwagę, że figury do takich strojów to ona jeszcze nie ma... Przy okazji na zdjęciach możemy też rzucić okiem na garderobę Grycanki, która prezentuje się dość imponująco.

Jak waszym zdaniem wypadła Marta w ryzykownej stylizacji? Hit czy kit?