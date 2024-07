Marta Grycan wraz z córkami powróciły do mediów po krótkiej nieobecności. Panie coraz częściej pojawiają się na imprezach i udzielają wywiadów. Do niedawna swoją aktywność ograniczały do wrzucania zdjęć na Instagram, gdzie pokazywały jak prowadzą luksusowe i pełne przepychu życie. W ubiegłym tygodniu mogliśmy zobaczyć jak rodzina Grycanów spędza święta, to co znalazło się na stole robi wrażenie. Przypomnijmy: Wielkanocny stół Grycanki. Znalazło się na nim...

Klan Grycanów często porównywany jest do amerykańskiej rodziny Kardashian - podobnie jak oni nie oszczędzają pieniędzy, prowadzą życie na wysokim poziomie oraz cenią sobie mniej lub większe skandale. Jedyna różnica jest taka, że rodziny z Polski nikt nie podgląda za pomocą kamer. Marta Grycan przyznaje, że coś jest w tych porównaniach, ale uważa też, że jej rodzina jest zaprzeczeniem aktualnych trendów dotyczących stylu życia. W przeciwieństwie do Kardashianów, u Grycanów na pierwszym miejscu jest rodzina, dopiero później kariera.



Widzę dużo podobieństw między nami. Wszystkie kochamy się przebierać. Stawiamy na rodzinność, tak samo jak rodzina Kardashianów. U nas jest głośno, jest gwarno, robimy wszystko razem, jesteśmy chyba takim zaprzeczeniem tego, co dzisiaj jest właśnie w modzie. Żeby mieć jedno dziecko, albo najpierw robić karierę – mówi agencji Newseria Lifestyle.

A może chcielibyście, żeby kamery wkroczyły do domu Marty?

