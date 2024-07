Mariusz Max Kolonko wróci do TVP? To możliwe! Wszystko za sprawą nieoficjalnej koalicji PiS z klubem Kukiz’15 w sprawie mediów publicznych. Jak informuje "Newsweek" do zarządów TVP i Polskiego Radia mają trafić kandydaci Pawła Kukiza. Jednym z nich miał być Mariusz Max Kolonko.

Mariusz Max Kolonko wraca do TVP

W Polsce szykują się wielkie zmiany w mediach publicznych. Prezesem TVP ma zostać Jacek Kurski. Do zarządu miał wejść Mariusz Max Kolonko z polecenia Pawła Kukiza:



Stołki nas nie interesują, dlatego nie zamierzamy rekomendować swoich kandydatów na stanowiska w mediach publicznych. Ale na pewno byśmy się ucieszyli, gdyby istotną rolę w nowych mediach mieli odgrywać tacy ludzie jak np. Mariusz Max Kolonko - mówi „Newsweekowi” doradca Pawła Kukiza Dariusz Pitaś

Okazuje się jednak, że Kolonko nie jest już brany pod uwagę. Być może jednak dostanie jakiś program:



Kolonko był brany pod uwagę, ale jest już nieaktualny. Być może dostanie jakiś program. Do zarządu TVP Kukiz ma już nowego kandydata - mówi zaś rozmówca PiS.

Czekacie na powrót Mariusza?

Mariusz Max Kolonko pracował w TVP jako korespondent amerykański w latach 1992-2005. Od 2015 roku prowadzi swój kanał Max Klonko - MaxTV.