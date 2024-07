Trwają przygotowania do piątej edycji "The Voice of Poland". Najwięcej emocji budzi skład jurorów - do show ma podobno wrócić Edyta Górniak, która zastąpi Marię Sadowską. Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk oraz Tomson i Baron mogą być podobno bezpieczni o swoje miejsca. Przypomnijmy: The Voice 5: Zostaje Steczkowska, przychodzi Górniak. Co z resztą?

Nikt jednak nie spodziewał się, że zmienią się prowadzący show. Przed chwilą na swoim Facebooku Marika poinformowała swoich fanów, że nie wystąpi w kolejnym sezonie. Wokalistka była gospodynią show aż przez trzy edycje, teraz jednak chce skupić się na nowej płycie:

Uroczyście oświadczam z tego oto tu miejsca w internecie, że kolejna edycja programu rozrywkowego Voice of Poland TVP odbędzie się beze mnie. Poprowadziłam 3 edycje. A 3 - to doskonała liczba, nie dość, że naturalna, to jeszcze pierwsza. Lubię ją. Całą zaoszczędzoną energię postanowiłam teraz przeznaczyć w jednie słusznym celu, a jest nim płyta Jest taka dobra świecka tradycja, że albumy wypuszczam raz na dwa lata i zamierzam to nadal kultywować - pisze artystka