Nie żyje Marian Kociniak, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. Miał 80 lat. Marian Kociniak zmarł w jednym z warszawskich szpitali, od jakiegoś czasu poważnie chorował. A czy pamiętacie, z jakich ról znacie Mariana Kociniaka. Chyba nie ma osoby, która nie oglądała "Jak rozpętałem drugą wojnę światową"? Jako Franek Dolas, nieogarnięty żołnierz polski, bawił do łez całe pokolenia Polaków. Do dziś komedia bawi kolejne pokolenia. Pamiętacie cytat:

Franciszek Dolas: Co jest, do wielkiej anielki?! Wojsko czy burdel? Włoch: Tak jest, panie poruczniku. Burdel! Burdel wojskowy!

W Janosiku zagrał Murgrabiego, niezdarę i tchórza, który pozował na lepszego od innych! Co też bawi do dziś. W serialu Jan Serce wcielił się w postać przyjaciela głównego bohatera, architekta, który odwrotnie do głównego bohatera, nie potrzebował się zakochać, żeby się dobrze bawić i miał romans... z dużo młodszą kobietą.

Marian Kociniak wolał grać niż opowiadać o tym, co i kogo gra. Przez niemal 50 lat odmawiał udzielania wywiadów. Złamał się dopiero przy okazji wydania jego biografii w 2010 roku. Podobno nie lubił mówić o sobie.

Nie lubi mówić o sobie. Zawsze powtarza, że wszystko, co chce przekazać publiczności można wyczytać z jego ról - powiedziała o artyście żona aktora Grażyna Kociniak.

