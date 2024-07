Będzie się działo!

Edyta Górniak to prawdziwy wulkan energii, a w "The Voice of Poland" na pewno zrobi sporo zamieszania. Do jurorskiego składu powróciła Maria Sadowska, która zastąpiła Justynę Steczkowską. Wiele obaw wzbudzało to czy nowa jurorka i artystka dogadają się ze sobą, ale z tego, co opowiedziała nam Sadowska nie ma powodów do obaw:

My się świetnie z Edytą rozumiemy, również muzycznie. Bardzo lubimy ze sobą śpiewać i na planie bardzo duże śpiewałyśmy ze sobą i to było super. Ja nie lubię pokazywać rywalizowania między kobietami, chcę pokazywać, że kobiety potrafią być solidarne. My tworzymy solidarny, kobiecy front i autentycznie się bardzo lubimy. Czuję takie duże wsparcie ze strony Edyty, mam nadzieję, że ona z mojej też. Mamy dla siebie szacunek, a w tych momentach, kiedy musiałyśmy ze sobą rywalizować to cóż... Takie są czasem wymogi programu - zdradziła w rozmowie z nami.

