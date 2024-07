Margaret jeździ po Warszawie rowerem albo taksówkami i uznała, że najwyższa pora to zmienić. Ma śmiałe plany na nowy rok!

Obiecuję sobie, że zdam w końcu egzamin na prawo jazdy" - mówi „Fleszowi” Małgorzata Jamroży.

To będzie pierwsze podejście Małgosi do kursu. Do tej porty nie miała na to czasu. Jeśli w 2016 roku uda jej się zrealizować ten plan, to będzie mogła spełnić swoje marzenie – kupi piękne nowe auto, które będzie pasowało do jej nieszablonowego stylu.

Postanowienia noworoczne Margaret

Ale na tym nie koniec. Wiemy, jakie jeszcze postanowienia ma Margaret!

Jak każda kobieta po świętach Bożego Narodzenia obiecuję sobie mniej jeść i w końcu pójść na siłownię. Marzy mi się też krótki zimowy urlop. Jeśli uda mi się znaleźć kilka wolnych dni, to na pewno wylecę do jakiegoś ciepełka – mówi.

Nowy Rok Margaret przywita we Wrocławiu, gdzie wystąpi podczas koncertu sylwestrowego TVP.

A czego Margaret życzy czytelnikom Party.pl na święta?

Dużo ciepełka, spełnienia, uśmiechu i wszystkiego najpiękniejszego!

