Już kilka dni po finale “Tańca z gwiazdami” ruszyła lawina spekulacji na temat tego, kto pojawi się w kolejnej edycji polsatowskiego show. Do sieci wyciekła nawet pełna lista gwiazd, które wystąpią w programie. Znaleźli się na niej m.in. Natalia Kukulska, Wojciech Amaro czy Adam Kraśko. Czy te gwiazdy rzeczywiście pojawią się w show?

Co na to Margaret? Podczas Polsat Super Hit Festiwalu spytaliśmy gwiazdę, czy przyjmie propozycję udziału w show Polsatu.

“Na razie uczę się tańczyć do teledysków i na scenę. Mam dużo pracy muzycznej i na niej się skupiam. Jak przestaniecie mnie słuchać, to może wtedy zatańczę. Póki chcecie mnie słuchać, po co mam tańczyć?”, mówi nam Margaret.