Beata z "Rolnik szuka żony" ma niespożyte ilości energii. Pracuje ciężko na gospodarstwie sadowniczym ale także pielęgnuje swoje zamiłowanie do sportu czy motocykli. Udziela się również charytatywnie. Zapewnia jednak, że w swoim pełnym aktywności życiu jest jeszcze miejsce na miłość, której do tej pory nie udało jej się znaleźć. Czy "Rolnik szuka żony" odmieni jej los?

Poznaliśmy już wszystkich uczestników "Rolnik szuka żony 11". Nadszedł czas na wysyłanie listów do rolniczek i rolników, których widzowie mieli okazję poznać w odcinku "zerowym". To pierwszy raz, kiedy w odcinku z wizytówkami mamy okazję poznać aż trzy rolniczki. Jedną z nich jest Beata, która prowadzi gospodarstwo sadownicze:

Razem z rodzicami prowadzę gospodarstwo sadownicze. Jest dosyć specyficzne, dlatego, że znajduje się na terenie dużego miasta, i to dosłownie w jego granicach.

W sadzie rosną nie tylko jabłonie, ale także grusze, wiśnie, czereśnie, śliwy, brzoskwinie i morele. Beata pracuje razem z siostrą, chociaż to ona głównie zajmuje się zbiorami.

Beata z "Rolnik szuka żony" rzadko się nudzi. Spełnia się w sportach walki oraz jeździe na motocyklach.

Rolniczka działa również charytatywnie i bierze udział w wolontariatach. Dodatkowo pracuje jako fizjoterapeutka w pobliskim szpitalu. Jedyne czego jej brakuje to miłości.

O jakiej relacji marzy Beata z "Rolnik szuka żony"?