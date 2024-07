Beata Duda, kandydatka do serca Marka Walczaka z Rolnik szuka żony 3, dostała od niego bardzo wartościowy prezent. Rolnik podarował Beacie (nazywanej przez widzów "czarną wdową") złote serduszko z WOŚP, żeby mogła je zlicytować. Okazuje się, że Beata potrzebuje pieniędzy na rehabilitację swojego syna, który cierpi na autyzm.

Mój syn ma autyzm, rehabilituje go już półtorej roku. On potrzebuje rehabilitacji. Drogiej. Autyzm nie jest chorobą, z której w pół roku można się wyleczyć. To wieloletnia ciężka praca, by mój syn mógł normalnie żyć – powiedziała w trakcie randki z Markiem Beata.

Marek dał Beacie złote serduszko, które kiedyś wylicytował na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Zrobisz z nim, co będziesz chciała. Może sprzedać i pieniądze przekazać na rehabilitację synka. To dla mnie bardzo ważne – powiedział Marek z Rolnik szuka żony 3.

Randka Beaty i Marka była przyjemna, kobieta wywnioskowała z niej, że jest faworytką.

Moja kobieca intuicja mówi mi, że jestem faworytką - powiedziała w 8. odcinku Rolnik szuka żony 3 Beata.

Ale sam Marek nie jest wcale do kobiety przekonany.

P { margin-bottom: 0.08in; } Nie chcę jej wybrać, dlatego że mi się nie podoba. Podoba mi się i to bardzo, ale nie wyobrażam sobie jej na wsi, z jej miłością do zwierząt - powiedział rolnik Marek.

Marek Walczak, kiedy nagrywano program nie wiedział jaka historia ciągnie się za Beatą i o co podejrzewają ją widzowie. W programie „Superwizjer", wyemitowanym w TVN z 2011 roku, zrozpaczony ojciec oskarżył swoją byłą synową o zamordowanie jego syna Andrzeja Borońskiego. Okazało się, że kolejny mąż Beaty też popełnił samobójstwo niedługo po ślubie. Tytułowa "Czarna wdowa" z reportażu przypomina bardzo Beatę z Rolnik szuka żony, ma to samo imię i nazwisko. Ale nie ma pewności, że to ona.

Czy Marek dał szansę Beacie i to ją wybrał by dalej kontynuować znajomość? Dowiemy się w niedzielę 30 października.

Markowi od samego początku bardzo podoba się Beata.

Marek jest rozwodnikiem, który wychowuje córkę i syna.