Wielki finał 2. edycji "Żony dla Polaka" za nami, jednak takich scen w ostatnim odcinku serii nikt się nie spodziewał. Po tym, jak Dorota odprawiła Pawła i Dawida, w programie nagle pojawił się Marcin, którego uczestniczka zaprosiła na randkę w Polsce. Tuż po zakończeniu emisji show w mediach społecznościowych TVP zawrzało, a do sieci trafiły wspólne kadry z Dorotą i Marcinem. Teraz mężczyzna zabrał głos w sprawie ich relacji.

Co dalej z relacją Doroty i Marcina z "Żony dla Polaka"?

W "Żonie dla Polaka" o względy jedynej bohaterki serii w Toronto, Doroty, walczyli Piotr, który jako pierwszy pożegnał się z programem, Marcin, który po czasie sam zrezygnował z dalszego udziału w show oraz Paweł i Dawid, którzy doszli aż do ostatniego etapu. Ostatecznie w finale "Żony dla Polaka" Dorota zaskoczyła wszystkich. Po tym, jak odprawiła z kwitkiem finalistów show, skontaktowała się z Marcinem, proponując mu spotkanie w Polsce. Na parę spadła lawina zarówno przychylnych, jak i kąśliwych komentarzy. Podczas gdy część sympatyków była rozczarowana decyzją uczestniczki, inni sugerowali, że wygrało uczucie, a Dorota i Marcin stworzą związek po programie.

Jak już wiemy, tak się nie stało. Dorota z "Żony dla Polaka" zabrała głos w sprawie Marcina, pisząc na swoim InstaStories wprost: "Nie jesteśmy razem". Także główny zainteresowany nie zamierza milczeć w sprawie. Marcin ujawnił kulisy swojej relacji z Dorotą.

Marcin z "Żony dla Polaka" ujawnia kulisy relacji z Dorotą

Niedługo po zakończeniu emisji finału 2. edycji "Żony dla Polaka" w mediach społecznościowych Marcina i Doroty pojawiły się kadry z ich randki. Nie zabrakło też buduarowej sesji, jaką uczestnik wykochał charyzmatycznej blondynce. To wszystko sprawiło, że sympatycy show wierzyli, że między tą dwójką jest coś więcej niż przyjaźń.

Teraz, gdy Dorota z "Żony dla Polaka" potwierdziła, że nie jest w związku z Marcinem, również on zdecydował się na obszerne InstaStories, w którym postanowił wyjaśnić sprawę.

To, co wydarzyło się między nami, to czysty flow. Od pierwszej minuty na tych samych falach, a ta niesamowita chemia i zrozumienie bez słów sprawiły, że praca przy programie była czystą przyjemnością. Taki kontakt to rzadkość. Pamiętajcie, że program był kręcony w okresie letnim. Ja i Dorota zostaliśmy przyjaciółmi. Mieliśmy fajny czas i z tego się cieszymy. To nasza wspólna decyzja, a reszta to już nasza prywatna sprawa - was nie dotyczy. ''Mamy stałe łącze'' oraz wspólne wibracje - napisał na InstaStories Marcin z ''Żony dla Polaka''.

Marcin z "Żony dla Polaka" podsumował swój udział w programie

Marcin z "Żony dla Polaka" odniósł się także do produkcji programu. Publikując w sieci zdjęcie Doroty, podziękował całej ekipie show za wspólnie spędzony czas.

To była niesamowita przygoda. Właśnie opadła kurtyna ostatniego odcinka ''Żony dla Polaka Toronto''. Dziękujemy, że byliście z nami przed ekranami. Kiedy zaczynałem program nie spodziewałem się, że moja osoba wzbudzi w was tyle emocji. Dziękuję produkcji za zaufanie, a wam za każde miłe słowo. Jesteście wielcy. - napisał na InstaStories Marcin z ''Żony dla Polaka''.

Nawiązał także do hejterów i kąśliwych komentarzy, jakie spadły na Marcina i Dorotę po finale "Żony dla Polaka".

Moi drodzy, moje misie pysie, kochane ludziki, znajomi, fani, a także wielkie jadowite żmije i padalce, ukryte wśród obserwujących mnie osób. Dziękuję osobom, które potrafią odróżnić reality show... od życia codziennego, trzymali za mnie kciuki i wspierali. Tak buduje się Legendę... ''Kiedy masz hejterów naprawdę czujesz się jak ktoś, kto odniósł sukces''. - dodał.

Spodziewaliście się takiego obrotu spraw?

Zobacz także:

Marcin z "Żony dla Polaka" ujawnia kulisy relacji z Dorotą, Fot. Instagram/wolf_marcin_artur

Marcin z "Żony dla Polaka" gorzko o hejterach, Fot. Instagram/wolf_marcin_artur