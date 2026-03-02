Finałowy odcinek "Żony dla Polaka" już za nami. Od początku do końca programu uczestnicy dostarczali widzom naprawdę sporo emocji. Jednak nie wszystkie szczere wyznania zostały pokazane w hicie TVP. Producenci zapytali Magdę i Wojtka, co najbardziej podoba im się w sobie nawzajem, a co bywa trudniejsze do zaakceptowania. Takiej odpowiedzi Magdy nikt się nie spodziewał. To wideo wiele rozwiewa wszelkie wątpliwości!

Magda i Wojtek wyznali prawdę o sobie nawzajem! Tego nikt się nie spodziewał

Przed finałowym odcinkiem "Żony dla Polaka" w sieci pojawiło się nagranie z udziałem Magdy i Wojtka. Producenci postanowili zapytać ich wprost, co najbardziej w sobie lubią.

Jako pierwszy odpowiedział Wojtek, który z lekkim onieśmieleniem wymienił cechy Magdy, które skradły jego serce.

No, jest bardzo mądra, jest ładna i jest dobra wyznał.

Magda również nie pozostawała dłużna w komplementach wobec Wojtka. Tak go podsumowała.

Myślę, że Wojtek jest osobą bardzo sympatyczną, myślę że jest osobą troskliwą też wyznała Magda.

Jednak przy pytaniu o to, co najmniej podoba im się w sobie nawzajem, oboje nie kryli lekkiego skrępowania. W końcu Wojtek wypalił, że najbardziej przeszkadza mu to, że Magda wcześnie wstaje. Ta nie pozostała mu dłużna i natychmiast odpowiedziała, że jej z kolei nie podoba się, iż Wojtek późno wstaje, co szczerze ich rozbawiło.

Magda i Wojtek w finałowym odcinku "Żony dla Polaka"

Podczas finałowego odcinka Magda i Wojtek odbyli poważną rozmowę na temat swojej przyszłości. Uczestniczka "Żony dla Polaka" zwróciła szczególną uwagę na to, że Wojtek odzywa się do niej zbyt często. Wyznała wprost, że dla niej jedna wiadomość na 24, a nawet 48 godzin to zdecydowanie za mało. Podkreśliła, że w relacji ważna jest dla niej codzienna komunikacja i poczucie zaangażowania z obu stron.

Myślę, że jeśli komuś zależy, to znalezienie pięciu minut dodatkowych w ciągu dnia nie jest problemem. I tak samo nie czuję, że jesteś ze mną szczery we wszystkim. Wczoraj mówiłeś, że jesteś taki zmęczony po podróży, a okazuje się, że jeszcze miałeś siłę być w klubie i w ogóle nic nie napomknąłeś na ten temat wyznała Magda.

Kibicowaliście im w programie "Żona dla Polaka"?

Zobacz również: