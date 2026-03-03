Dorota od pierwszych odcinków "Żony dla Polaka" budziła ogromne emocje wśród sympatyków show. Wysportowana, atrakcyjna, spełniona zawodowo i imponującą posiadłością, przyciągnęła wzrok licznych zalotników. Ostatecznie wybrała czterech, którzy odwiedzili ją w Toronto. Jak już wiemy, po eliminacji Piotra i rezygnacji Marcina z programu, do finału doszli Paweł i Dawid, jednak żadnemu w nich nie udało się skraść jej serca. Gdy w finale niespodziewanie pojawił się Marcin, w sieci zawrzało, a widzowie "Żony dla Polaka" zadawali sobie pytanie, czy Dorota i Marcin są w związku. Teraz charyzmatyczna uczestniczka zdradziła prawdę.

Dorota i Marcin z "Żony dla Polaka" są parą?

Druga edycja "Żony dla Polaka" była wyjątkowa pod każdym względem. Prowadzący show, Kacper Kuszewski przestał być jedynie głosem w tle, lecz realnym komentatorem, którego zobaczyliśmy podczas odwiedzin u uczestników. Co więcej, akcja przeniosła się do Toronto, a w show pojawiła się pierwsza bohaterka, Dorota, która po śmierci męża i ojca swoich dzieci postanowiła na nowo zawalczyć o swoje szczęście i poszukać bratniej duszy przed kamerami TVP. Czy jej się udało?

W "Żonie dla Polaka" o względy Doroty walczyli Piotr, który jako pierwszy pożegnał się z programem, Marcin, który ku zaskoczeniu wszystkich zrezygnował z dalszego udziału w show oraz Paweł i Dawid, którzy doszli aż do ostatniego etapu walki o serce Doroty. Jednak takiego zakończenia nikt się nie spodziewał. W finale Marcin powrócił do "Żony dla Polaka", a Dorota to właśnie z nim postanowiła udać się na randkę w Polsce. W sieci zagrzmiało, a sympatycy show zalali tę dwójkę pytaniami o ich zażyłość. Teraz uczestniczka przerwała milczenie.

Za pośrednictwem InstaStories Dorota podziękowała fanom za wszelkie gratulacje i ciepłe słowa, które otrzymała tuż po finale "Żony dla Polaka". Publikując uroczy kadr z Marcinem, napisała wprost:

Dziś nie jesteśmy razem - napisala na InstaStories Dorota z ''Żony dla Polaka''.

Dorota z "Żony dla Polaka" o kulisach relacji z Marcinem

Niedługo po zakończeniu emisji finałowego odcinka miłosnego hitu TVP, Marcin z "Żony dla Polaka" pokazał zdjęcia z randki z Dorotą. Wtedy ich profile w mediach społecznościowych zalała fala komentarzy i pytań, czy łączy ich coś więcej niż przyjaźń. Teraz, gdy Dorota z "Żony dla Polaka" wyznała, że nie jest w związku z Marcinem, zdradziła również kulisy ich relacji.

Życie i odległość napisały swój scenariusz. Trzymamy za siebie kciuki i idziemy dalej z wdzięcznością - napisała na InstaStories Dorota z ''Żony dla Polaka''.

Całość opatrzyła wymownym fragmentem utworu Eda Sheerana "Photograth": "Zachowujemy tę miłość na fotografii, stworzyliśmy te wspomnienia dla siebie. Tam, gdzie nasze oczy nigdy się nie zamykają, serca nigdy się nie łamią, a czas jest na zawsze zatrzymany. Więc możesz mnie zatrzymać w kieszeni swoich podartych dżinsów, trzymając blisko" - brzmi fragment piosenki przetłumaczony na język polski.

