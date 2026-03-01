Finałowy odcinek "Żony dla Polaka" przyniósł sporo sensacyjnych wydarzeń. Niespodziewanie po głośnym odejściu z produkcji, przed kamerami znów pojawił się Marcin, jeden z kandydatów Doroty. Natomiast wizyta Wojtka u Magdy skończyła się bardzo poważną rozmową na temat szczerości i oczekiwań. Co jeszcze zobaczyliśmy w ostatnim odcinku?

Dorota z "Żony dla Polaka" zaskoczyła decyzją. Pożegnała się z Pawłem i Dawidem

Dorota z "Żony dla Polaka" zaprosiła Pawła i Dawida do swojego domu, żeby wreszcie przekazać im swoją decyzję. Przyznała, że choć świetnie się z nimi bawiła i bardzo ich polubiła, z żadnym z nich nie poczuła na tyle silnej chemii, by rozwijać tę relację. Obaj panowie nie kryli zaskoczenia.

Jesteście obydwaj genialni. Jest ciężko między wami wybrać. Wierzę w to, że chcielibyście kogoś, kto pójdzie za wami i będzie wiedział, a nie że będzie się zastanawiał – czy ten, czy ten? Ja nie podejmę dzisiaj tej decyzji i żadnego z was nie mogę wybrać powiedziała.

Wszyscy mnie pytali o motyle, wszyscy mnie pytali o chemię, o coś, a ja z nimi tego nie mam. Tam niczego nie ma przyznała przed kamerami.

Zarówno Dawid, jak i Paweł byli zaskoczeni decyzją Doroty. Wygląda na to, że nie spodziewali się takiego scenariusza, choć nie mieli też żalu do uczestniczki "Żony dla Polaka".

Mam taki trochę niesmak, że nie potrafiła się określić. No szkoda, że tak wyszło, bo mogło być pięknie. No trochę jej strata stwierdził Dawid.

Jestem troszeczkę rozczarowany, ale – jak to mówią – idziemy do przodu. Broń Boże nie mam Dorocie niczego za złe. Jest wspaniałą kobietą nadal dla mnie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dalej się kontaktować, dalej jakiś biznes tworzyć. No i jedziemy do Polski, do syna, to jest dla mnie najważniejsze przekazał Paweł.

Nie spodziewali się, że Dorota cały czas myślała o kimś innym. Nagle zadzwoniła do Marcina, który sam zrezygnował z udziału w "Żonie dla Polaka". Powiedziała, że nie wybrała żadnego z kandydatów. Postanowiła, że to jego chciałaby odwiedzić w Polsce. Zapytała, czy jak odwiedzi go w kraju, pójdą razem na randkę.

Marcin wiedział, jak do mnie podejść. Marcin mnie podrywał. No Marcin coś takiego zrobił, czego oni nie zrobili. Czasami good girls like bad boys przyznała.

Kacper Kuszewski nie ukrywał, że był niezwykle zaskoczony tym wszystkim, podobnie jak cała ekipa produkcji. To prawdziwa sensacja.

Finał "Żony dla Polaka". Sensacyjny wybór Doroty, Magda oskarża Wojtka mat. prasowe

Dorota z "Żony dla Polaka" przyleciała do Marcina. Zabrała go na randkę

Dorota przyleciała do Wrocławia i spotkała się z Marcinem. Kandydat wrócił do sytuacji sprzed kilku odcinków. Przyznał, że jego reakcja była przesadzona. Dodał, że nie powinien żegnać się z produkcją w taki sposób. Przede wszystkim jednak był zawiedziony tym, że dał się ponieść nerwom.

Byłem zawiedziony bardzo swoją osobą. Było mi przykro. Raz, że się tak zachowałem. Moja emocjonalność i nerwowość wygrała. Ja mam pewne przeciwskazania, o których nie będę opowiadał i przy robieniu nie wiem, 15. czy 20. tego siadu zacząłem mieć duszności, miałem problem z oddychaniem. Zamiast zrezygnować – jestem uparty – pociągnąłem, nie wiem do ilu, chyba 100. Jeszcze parę bym pociągnął, to bym odpłynął. Sam na siebie się wkurzyłem, zabuzowało we mnie i poszło, jak poszło wyjaśnił Marcin.

Warto przypomnieć, że kandydat Doroty z "Żony dla Polaka" zrezygnował z programu, co wywołało spore zamieszanie wśród internautów. Wszyscy byli mocno zaskoczeni zachowaniem mężczyzny. Teraz postanowił się wytłumaczyć.

Były tam dzieci Doroty, dla których tam byliśmy i to miało być dla nich. I to było chyba najbardziej dla mnie bolesne, że je zawiodłem w jakiś sposób. Niefajnie było opuszczać w taki sposób program i w taki sposób szybki się żegnać. Nawet nie zdążyliśmy się pożegnać. Fajnie, że mamy jeszcze jedną tutaj szansę, żeby dokończyć to dodał.

Marcin wybrał się na lotnisko z bukietem czerwonym róż. Dorota przyznała, że tęskniła. Kandydat przyznał, że był trochę zestresowany, ale przede wszystkim ucieszył się na jej widok. Wyznał jej, że wrócił do Polski wkurzony.

We Wrocławiu wybrali się do lokalu. Oboje nie stronili od flirtu. Dorota przyznała, że nie czuła chemii z Pawłem i Dawidem. Postanowili porozmawiać o tym, co jest między nimi. W pewnym momencie Marcin przyznał, że Dorota jest kobietą, której szuka. Para trzymała się za ręce i dużo się śmiała. Nie zapomnieli jednak, że trochę ich dzieli. Postanowili, że zobaczą, co przyniesie los.

Matt z "Żony dla Polaka" odwiedził Kasię w Poznaniu. Wręczył jej pierścionek

Matt zabrał Kasię nad Niagarę na zakończenie romantycznego pobytu. Oboje całowali się namiętnie na tle oszałamiającego krajobrazu. Kasia przyznała, że chciałaby odwiedzać to miejsce co weekend. Padły też bardzo wymowne słowa o miłości. Nie spodziewali, że "Żona dla Polaka" całkowicie odmieni ich życie.

Przyjechała Kasia, zamieszała w głowie i no chyba coś zaczynamy tutaj przyznał Matt.

Pierwszy raz w życiu doznaję takich uczuć, że widzę kogoś i strzał w serducho. (...) Program zmienił moje życie. wszystko obróciło się o 180 stopni. Nigdy nie przypuszczałabym, że wszystko tak fajnie się rozwinie i że się zakocham stwierdziła Kasia.

Zakochanie? Na pewno dodał Matt

Później przyszła kolej na odwiedziny Matta, który pierwszy raz od wielu lat wrócił do Polski. Mężczyzna był pod wrażeniem mieszkania Kasi. Przyznał, że czuć w nim dużo ciepła. Para wybrała się na spacer po zabytkowej części Poznania. Przy okazji Matt poznał lepiej historię miasta, które zrobiło na nim pozytywne wrażenie. Podczas wycieczki Kasia otrzymała pierścionek z… rogalem! Matt i Kasia postanowili wrócić razem do Kanady! Ogłosili, że zamierzają być razem.

Magda zarzuciła Wojtkowi z "Żony dla Polaka" brak szczerości. Padły mocne słowa

Wojtek na koniec zaprosił Magdę na rejs. Warto przypomnieć, że to właśnie na łodzi para spotkała się po raz pierwszy. Na pokładzie doszło też do pocałunku. Wojtek postanowił otworzyć się przed kandydatką, zanim wróci do Polski. Zdradził, że choć kamery tego nie uwieczniły, wcześniej spędził z Magdą spokojny dzień w domu i poczuł, że to kobieta, z którą mógłby budować wspólną przyszłość.

Siedzieliśmy w domu i przytulaliśmy się. Było spokojnie, bo ona lubi takie spokojne życie i ja też lubię. I to nie było złapane na kamerze, ale jestem gotowy na takie spokojne życie z Magdą powiedział przed kamerami.

Lubię, że jesteś mądra. Lubię, że jesteś śmieszna. Myślę, że byłabyś dobrą żoną i dobrą matką. Że byś dobrze dbała o rodzinę. To jest ważne dla mnie wyznał.

Wojtek podarował Magdzie naszyjnik w prezencie. Kobieta nie ukrywała, że była miło zaskoczona. Po przyjeździe do Gdańska oboje wybrali się na spacer po mieście. Tym razem to Wojtek poznał ojca Magdy, który przygotował parze obiad. Przy okazji dowiedział się, jak zachowywała się Magda, gdy była dzieckiem. Na koniec Wojtek zobaczył, jak mieszka jego wybranka. Przyznała, że lubi mieć mieszkanie dla siebie i rzadko miewa gości. Przyszedł też moment na ważną rozmowę.

Magda przyznała, że chciałaby, aby Wojtek częściej nawiązywał kontakt. Jedna lub dwie wiadomości na 24, a nawet 48 godzin to dla niej zdecydowanie za mało. Zarzuciła też Wojtkowi brak szczerości. Zauważyła, że choć mężczyzna mówił, że jest zmęczony po podróży, wieczorem wybrał się do klubu w Warszawie.

Dla mnie to już jest trochę red flag, bo jeżeli ktoś w ciągu dnia nie znajduje pięciu minut, żeby coś napisać, typu: „Jak się masz?”, to jest trochę słabo powiedziała Magda.

Myślę, że jeśli komuś zależy, to znalezienie pięciu minut dodatkowych w ciągu dnia nie jest problemem. I tak samo nie czuję, że jesteś ze mną szczery we wszystkim. Wczoraj mówiłeś, że jesteś taki zmęczony po podróży, a okazuje się, że jeszcze miałeś siłę być w klubie i w ogóle nic nie napomknąłeś na ten temat dodała.

Brak przejrzystości i komunikacji nie spodobały się Magdzie. Wojtek przyznał jej rację i przeprosił. Stwierdził też, że może się poprawić.

Maciek z "Żony dla Polaka" spotkał się z Wiolą. Zaskoczyli deklaracją

Maciek, choć podziękował wszystkim kandydatkom, po czasie postanowił się spotkać z Wiolą. Warto jednak przypomnieć, że para rozstała się w burzliwej atmosferze. Oboje spróbowali się skonfrontować i wyjaśnić pewne. Co ciekawe, spotkanie przebiegało bardzo miło. Najwyraźniej po upływie czasu zapomnieli o kłótni z poprzedniego odcinka.

Myślę, że jak najbardziej powinniśmy zostać znajomymi, przyjaciółmi. Ja jestem na to otwarty przyznał Maciek.

Na pewno już mu krzywdy nie będę robić stwierdziła Wiola.

