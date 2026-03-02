Dorota z "Żony dla Polaka" pokazała to po finale. Tego się nie spodziewali

Finał „Żony dla Polaka” przyniósł sporo wydarzeń, które nie mogły być przewidziane w scenariuszu programu. Matt i Kasia postanowili zamieszkać razem. Maciej, który podziękował wszystkim kandydatkom, spotkał się z Wiolą. Dziewczyna zrobiła mu awanturę, zanim odesłał ją do domu. Widzowie przeżyli szok też za sprawą Doroty, która postanowiła nieoczekiwanie dać szansę kandydatowi, który wcześniej sam zrezygnował z programu.

Dorota z „Żony dla Polaka” pokazała te kadry po finale. Zaskakująca ekipa

Po niedzielnym finale „Żony dla Polaka” internauci szczególnie uważnie obserwowali media społecznościowe uczestników, licząc, że być może dowiedzą się czegoś więcej o ich relacjach. Spore zaskoczenie wywołała Dorota, która pokazała się z kilkoma osobami z programu.

W relacjach opublikowanych na Instagramie Dorota pojawiła się razem z Maciejem, Mattem oraz Wojtkiem. Uczestnicy „Żony dla Polaka”, którzy mieszkają w Kanadzie, postanowili obejrzeć finał produkcji TVP wspólnie. Widać, że wszyscy przeżywali ten moment. Nie zabrakło też dzieci oraz krewnych i przyjaciół uczestników.

Dorota z „Żony dla Polaka” podziękowała Dawidowi i Pawłowi. Dała szansę Marcinowi

Warto przypomnieć, że Dorota wywołała sensację w finale „Żony dla Polaka”. Mieszkanka Toronto wahała się między Dawidem a Pawłem. Przynajmniej wszyscy myśleli do finałowego odcinka. Ostatecznie kobieta wyznała, że nie może wybrać żadnego z nich. Wszystkim opadły szczęki, zwłaszcza że po pożegnaniu z panami zadzwoniła do innego kandydata, który wcześniej sam zrezygnował z produkcji!

Dorota skontaktowała się z Marcinem i opowiedziała mu, co się stało w finale. W dodatku zaproponowała mężczyźnie randkę. Wkrótce spakowała się przyleciała z Toronto do Wrocławia. Przy okazji kandydat poruszył temat swojego odejścia z „Żony dla Polaka” i przyznał, że dał się ponieść emocjom.

