Finał "Żony dla Polaka" wywołał ogromne emocje, a widzowie byli świadkami nieoczekiwanych decyzji. Randka Doroty i Marcina zaskoczyła widzów, którzy nie spodziewali się, że uczestniczka podejmie decyzję, aby dać byłemu kandydatowi drugą szansę. Nie miejsze kontrowersje wywołało zachowanie Wioli względem Macieja.

Marcin, kandydat Doroty ostro podsumowany przez widzów "Żony dla Polaka"

Dorota, jedna z uczestniczek, postanowiła zakończyć relacje z Pawłem i Dawidem. Szczerze przyznała, że nie poczuła z żadnym z nich wystarczającej chemii. Jej słowa zaskoczyły kandydatów, którzy nie ukrywali rozczarowania, ale uszanowali decyzję Doroty. Ostatecznie Dorota skontaktowała się z Marcinem, a jej zachowanie mocno zaskoczyło internautów.

Fani piszą wprost, że nie do końca fair potrakowała Pawła i Dawida, którzy faktycznie do samego końca sądzili, że to któryś z nich zostanie wybrany. Krytyka po finale spadła też na Marcina, który zdaniem internautów chciał jedynie poprawić swój wizerunek po kontrowersyjnym odejściu z programu.

Zachowała się bardzo brzydko w stosunku do Pawla i Damiana, po co im dawała nadzieję i ich trzymała. Myślałam, że jest mądrzejsza kobieta

On to się cieszy,że kobieta za nim przyjechała.To jest taka 'rehabilitacja' w oczach widzów za to ,że w Toronto zachował się jak chłopczyk który ma focha.A tu proszę......kobieta na mnie leci

Zauroczenie i przygoda na krótko komentują fani programu.

Internauci oburzeni zachowaniem Wioli względem Macieja w finale "Żony dla Polaka"

W finale "Żony dla Polaka" pojawili się również Maciej i Wiola. Choć ich wcześniejsze rozstanie przebiegło w burzliwej atmosferze, teraz spotkali się, by wyjaśnić sobie wszystko na spokojnie. Ku zaskoczeniu wszystkich rozmowa przebiegła spokojnie, a Maciej zadeklarował chęć pozostania w przyjacielskich relacjach, jednak Wiola nie dała za wygraną i nieustannie sugerowała, że nadal mogą być razem. Jej zachowanie mocno zaskoczyło, a nawet oburzyło internautów, którzy piszą wprost, że przesadziła z narzucaniem się Maćkowi.

Masakra, jak można się tak kompromitować przed facetem, który ma ją totalnie gdzieś

Jaki on przerażony jak Kacper mówi, że ona nie odpuszcza

Wiola jeszcze nie poddała się, kobieta nieprzewidywalna

