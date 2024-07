Reklama

Koniec programu "Mamy Cię"!

Mamy złą wiadomość dla fanów programu "Mamy Cię"! Jak podał "Fakt", jesienią nie zobaczymy kolejnych odcinków show. Program znika z anteny. Tym samym pracę jako prowadzący show o gwiazdach tracą Szymon Hołownia i Marcin Prokop. Ten zgrany duet prezenterski miał za zadanie wskrzesić program i dodać mu charakteru, jednak nie udało się. Zobacz też: Prokop zniknie z DDTVN? Marcin przekonuje: Chciałbym porobić w życiu coś zupełnie innego

Przypomnijmy, że program polegał na "wkręcaniu" gwiazd z pierwszych stron gazet w różne nietypowe, zaskakujące sytuacje, które dostarczały mnóstwa powodów do śmiechu widzom. Niestety program, który początkowo oglądały 3 miliony widzów, powoli zaczął tracić popularność, co ostatecznie spowodowało, że zapadła decyzja o zdjęciu go z anteny. Prokop i Hołownia jednak nie muszą martwić się o zatrudnienie w stacji TVN. Już jesienią wrócą na ekrany telewizorów w roli prowadzących "Mam talent".

Lubicie ten duet prezenterski?

Zobacz na Polki.pl: Marcin Prokop zdradził szczegóły swojej książki!

Zobacz także