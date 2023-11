1 z 5

Jakiś czas temu świat obiegła wiadomość, że Marcin Gortat i Alicja Bachleda-Curuś nie są już razem. To był szok, bo wydawało się, że będzie to miłość do grobowej deski. Para do tej pory nie komentowała tych doniesień, choć zrobił to brat sportowca, Filip Gruszka.

- Faktycznie, między Alicją i Marcinem wystąpiły bardzo duże rozbieżności co do dalszych planów na życie - stwierdził Filip Gruszka w rozmowie z "Twoim Imperium".

Teraz wygląda na to, że Marcin Gortat już układa sobie życie na nowo! Niedawno został przyłapany z obcą kobietą. Czy to właśnie ona zajęła miejsce pięknej Alicji? Zobaczcie więcej na kolejnych stronach galerii.

Zobacz: Radzenie sobie po rozstaniu – przeżyj stratę do końca