Często mówi się, że związek na odległość może przetrwać tylko prawdziwa miłość. Warto jednak mieć świadomość, że podczas, gdy nikt do końca nie wie, co kryje się za tym określeniem, istnieją praktyczne sposoby odnośnie tego jak utrzymać taki związek.

Reklama

Dlaczego związek na odległość może wywołać kryzys w związku?

Związek na odległość jest nie lada wyzwaniem nawet dla osób, które uważają, że odnalazły swoją prawdziwą miłość. Ograniczone możliwości kontaktu często sprawiają, że partnerzy dają się ponieść wyobraźni. Czasami prowadzi to do wybuchów zazdrości i podejrzeń, które mogą zniszczyć relację. Bywa też zupełnie przeciwnie – zaczyna się tak bardzo idealizować ukochaną osobę, że gdy wreszcie nadchodzi czas spotkania, można przeżyć silne rozczarowanie.

Sporą przeszkodą jest też fakt, że każda za stron uczy się samodzielnie sobie radzić i realizować swoje potrzeby. Z czasem może okazać się, że coraz mniej siebie nawzajem potrzebują, a współzależność była tym, co trzymało związek razem.

Miłość i zaufanie w związku podstawą udanego związku na odległość

Podstawą udanego związku na odległość jest miłość i zaufanie w związku. Brzmi to jak truizm, nie jest jednak wcale takie łatwe. Decydując się na dłuższe rozstanie, warto najpierw zastanowić się co zrobimy, jeżeli partner zacznie się rzadziej kontaktować lub zapomni zadzwonić, żeby powiedzieć dobranoc. Czy będziemy wówczas potrafili podejść do tej sytuacji z otwartością i empatią, czy może wypuścimy własne demony zazdrości?

Praktyczne sposoby jak utrzymać związek na odległość

Jeszcze przed rozpoczęciem związku na odległość warto jasno przedyskutować wiele kwestii. Należą do nich między innymi:

wzajemne oczekiwania, co do częstotliwości i formy kontaktu;

zastępcze sposoby okazywania sobie uczuć i zainteresowania;

limit czasowy rozstania i możliwości do spotkań, w trakcie jego trwania;

sposoby na radzenie sobie, gdy pojawi się kryzys w związku;

dodatkowe możliwości skontaktowania się, w przypadku, gdy podstawowy zawiedzie;

sposoby na zaspokajanie swoich potrzeb podczas nieobecności partnera – na przykład częstotliwość i jakość relacji z innymi ludźmi;

sposoby na wspólną zabawę na odległość – na przykład gry internetowe.

Bardzo istotnym wsparciem dla związku na odległość jest też wymyślenie nowych zwyczajów i rytuałów, które zastąpią dotychczasowe. Może to być codzienne mówienie sobie dobranoc, albo wysyłanie maili opisujących kluczowe wydarzenia z danego dnia czy tygodnia. Ważne jest jednak, żeby zachować w tym regularność, która da partnerom poczucie bezpieczeństwa i stabilności.