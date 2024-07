Marcin Dubieniecki nie będzie mógł wyjść z aresztu aż do 21 listopada 2015. Tak zdecydował Sąd Okręgowy w Krakowie - podał serwis tvn24.pl

Marcin Dubieniecki nie wyjdzie na wolność - sąd uwzględnił zażalenie prokuratury

Adwokat został zatrzymany 23 sierpnia 2015 pod zarzutami kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, wyłudzenia pieniędzy z PFRON i prania brudnych pieniędzy. Trzy dni później sąd rejonowy w Krakowie zdecydował o 3-miesięcznym areszcie. Zastrzegł jednak, że mąż Marty Kaczyńskiej będzie mógł wyjść z aresztu po wpłacie 600 tys. zł poręczenia majątkowego. Z tą decyzją nie zgodziła się jednak prokuratura i złożyła zażalenie. A sąd okręgowy w środę 23 września to zażalenie uwzględnił. To oznacza, że Marcin Dubieniecki zostanie w areszcie do 21 listopada.

26 sierpnia nad ranem krakowski sąd rejonowy zdecydował o aresztowaniu go na trzy miesiące. Zastrzegł jednak, że adwokat może wyjść na wolność po wpłacie 600 tys. zł poręczenia majątkowego. Z tym stanowiskiem nie zgodziła się prokuratura; złożyła zażalenie na tę decyzję i wniosek, by do czasu rozpoznania zażalenia podejrzany pozostał w areszcie. (http://www.tvn24.pl)