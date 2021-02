Marcelina Ziętek przekazała radosne wieści o... ślubie! "Wszyscy jesteście zaproszeni"

Dziewczyna Piotra Żyły, Marcelina Ziętek, pochwaliła się na swoim Instagramie nagraniem, w którym mówi o... ślubie. Młoda aktorka zapowiedziała, że będzie się działo i zaprosiła swoich fanów na to wydarzenie. Sprawdźcie szczegóły!

Marcelina Ziętek poinformowała o ślubie

Relacja Piotra Żyły i Marceliny Ziętek to od kilku tygodni naprawdę gorący temat. Chociaż para konsekwentnie ukrywa swój związek przed światem i nie chwali się wspólnymi zdjęciami na Instagramie, to jednak już wiadomo, że ich relacja jest naprawdę poważna. Według medialnych doniesień, para ma wkrótce zamieszkać razem w nowym domu. Wszystko wskazuje więc na to, że zakochani chcą budować wspólną przyszłość, a fani bardzo im w tym kibicują.

Oczywiście wielbiciele pary z niecierpliwością czekają na informacje o ślubie Marceliny i Piotra! Wielu z nich ma nadzieje, że niedługo zakochani pochwalą się radosną nowiną. Z tego też względu narodziło się wiele plotek na ten temat, a teraz emocje podgrzała sama Marcelina Ziętek!

Na jej instagramowym profilu pojawiło się wideo, w którym młoda gwiazda poinformowała o ślubie. Już wkrótce zobaczymy ją w sukni ślubnej, ale jak się okazało, to nie ona powie sakramentalne "tak", a jej serialowa bohaterka Kaja. Marcelina Ziętek w swoim wideo zaprosiła fanów na nowy sezon serialu "19+".

Zapraszam Was bardzo serdecznie na NOWY SEZON @19plustvn7 startujemy 22.02 o 19:00🥰🤩 w imieniu Kai oczywiście wszyscy jesteście zaproszeni na ślub👰🏻🤵‍♂️🥰 #nowysezon #19plustvn #tvn7

Wielbiciele młodej gwiazdy cieszą się, że już za kilka dni będą mogli oglądać nowe odcinki serialu "19+". Ciekawe, czy za jakiś czas Marcelina Ziętek przekaże radosne wieści o swoim ślubie! My trzymamy kciuki i życzymy dużo szczęścia zakochanym.

