Marcelina Ziętek pokazała walentynkowy prezent od Piotra Żyły? "Tak niewiele do szczęścia potrzeba nam"

Marcelina Ziętek otrzymała walentynkowy prezent od Piotra Żyły? Tak wskazuje jej najnowszy post, w którym aktorka znana z serialu "19 plus" w TVN chwali się okazałym bukietem czerwonych tulipanów. Ziętek sugeruje, że to przesyłka od Piotra Żyły z Pekinu, gdzie odbywa się aktualnie zimowa olimpiada. Co na to Justyna Żyła?

Marcelina Ziętek i walentynkowe kwiaty od Piotra Żyły?

Jeśli gubicie się już w tym, co tak naprawdę łączy aktorkę "19 plus" i skoczka, to nie jesteście sami. Jakiś czas temu magazyn "Party" poinformował, że Marcelina Ziętek i Piotr Żyła rozstali się, jednak nadal utrzymują ze sobą przyjacielskie relacje. Wszystkich jednak zaskoczyło to, że sportowiec znów zbliżył się do byłej żony, Justyny Żyły. Zaczął spędzać z nią i swoimi dziećmi coraz więcej czasu, ponadto - kiedy Żyła przegrała proces z Ziętek, Piotr postanowił wspomóc finansowo Justynę w... zapłaceniu grzywny Marcelinie. Pewne więc jest tylko to, że byłe (?) partnerki skoczka za sobą nie przepadają! W ociepleniu tych stosunków na pewno nie pomoże nowy post aktorki, która pokazała walentynkowe kwiaty najpewniej od... Piotra Żyły:

Tak niewiele do szczęścia potrzeba nam❤️ kwiaty Pekin->Cieszyn ❤️

Opis wskazuje na to, że to właśnie Piotr wysłał bukiet kwiatów Marcelinie! Co na to jej fani?

Cudownego masz faceta 💪 Juz Nie długo będziecie świętować razem😁 Fajna z Was para, pozdrawiam - piszą.

Znacznie wcześniej od Marceliny swoim prezentem na Walentynki pochwaliła się Justyna Żyła. Była żona skoczka również otrzymała bukiet, ale czerwonych róż. Czas wstawionego postu (czwarta rano) wskazuje na bardzo wczesną przesyłkę...

Piotr Żyła za to nie lubi dzielić się swoją prywatnością w sieci. Ostatnie tygodnie spędzał w Pekinie na Igrzyskach Olimpijskich - bez większych sukcesów, co skwitował na swoim Instagramie krótko:

I to by było na tyle🤔🤨 Aliwederczi Olimpiks🤪🍻 Nigdy więcej🤨🤔

