Justyna Żyła wróciła do Piotra? Jej słowa nie spodobają się Marcelinie Ziętek! 

Ostatnie tygodnie były dla Piotra Żyły mocno nerwowe. Powód? Niemal do ostatniej chwili skoczek nie miał pewności, czy wraz z drużyną będzie mógł polecieć na igrzyska olimpijskie do Pekinu. Okazało się bowiem, że na początku roku "Pieter" zachorował na koronawirusa, co wykazał pozytywny test na obecność Covid-19. Szanse Żyły na start były znikome. Skoczek po obowiązkowej kwarantannie musiał bowiem uzyskać cztery z rzędu negatywne testy, żeby stanąć na belce startowej. Środowisko skoczków i fani byli przygotowani na najgorszy scenariusz, ale ostatecznie skoczek stawił się na lotnisku we Frankfurcie i razem z drużyną poleciał do Chin.

Tuż przed jego wyjazdem magazyn "Party" jako pierwszy poinformował, że Piotr Żyła zakończył ponad dwuletni związek z Marceliną Ziętek. Przy okazji wyszło na jaw, że jego relacje z byłą żoną Justyną Żyła mocno się ociepliły. Co obecnie łączy eks małżonków? Zobaczcie, co była żona skoczka powiedziała w rozmowie z "Party".

Dlaczego Piotr Żyła nie potwierdził rozstania z Marceliną Ziętek?

O kryzysie w związku Piotra Żyły i Marceliny Ziętek plotkowano od kilu miesięcy. Nie bez kozery. Para przestała publikować wspólne zdjęcia w social mediach. Oboje nie pojawiali się również na swoich Instastories. Ostatni wpis, upamiętniający ich wspólny wjazd nad morze pojawił się w wakacje. Podobno skoczek i młoda aktorka rozstali się pod koniec ubiegłego roku. Mimo to żadne z nich nie podało tej informacji do publicznej wiadomości. Celowo! Podobno nie chcieli się obnosić z zerwaniem, by uniknąć niepotrzebnego rozgłosu. Co ciekawe, Marcelina i Piotr wciąż mają dobry kontakt. Ziętek zajmuje się wynajmem mini apartamentów dla gości, których właścicielem jest Żyła. Poza tym jest również częstym gościem w jego domu w Ustroniu. Choć ich relacje wciąż są przyjacielskie, Piotr coraz więcej czasu spędza w domu w Wiśle, gdzie mieszkają jego była żona i dwoje dzieci: 10-letnia Karolina i 15-letni Kuba. Co ciekawe, swoje urodziny sportowiec też spędził z rodziną. Justyna Żyła złożyła mu nawet na Instastories oficjalne życzenia:

„Żebyś się zawsze wysypiał... Wygrywał każdy pojedynek. Żył w zdrowiu sto lat”, napisała.

Dołączyła do wpisu zdjęcie tortu, który własnoręcznie przygotowała dla taty Karolina oraz kilka ich wspólnych zdjęć z przeszłości.

Instagram @justynazyla

Kilka dni później Justyna opublikowała w social mediach zdjęcie, na którym kibicuje byłemu mężowi podczas startu na igrzyskach. To rozwścieczyło Marcelinę Ziętek, która ostro skomentowała zachowanie Justyny Żyły. Gwiazda serialu "19+" opublikowała dodatkowo tajemniczy wpis, w którym pisała m.in. o natarczywym naruszaniu dóbr osobistych, prawa do prywatności, wizerunku, dobrego imienia, spokoju oraz godności… Dodała też, że "osoba z wyrokiem nie powinna igrać z prawem". Choć nie podała personaliów owej osoby, nie trudno było się domyśleć, o kogo chodzi... Wywołana do tablicy Justyna Żyła ostanowiła zabrać w sprawie głos w tej sprawie i ostatecznie rozwiać wątpliwości na temat jej obecnych relacji z Piotrem. Co powiedziała?

Piotr Żyła i Justyna Żyła znów są razem?

Nie jest tajemnica, że jeszcze kilka miesięcy temu Justyna i Piotr byli na wojennej ścieżce... Teraz nie tylko publicznie się nie kłócą, ale też są dla siebie bardziej serdeczni. Wszystko wskazuje na to, że ich relacje się poprawiły po tym, jak Piotr rozstał się z Marceliną Ziętek. Czy to prawda?

– Wszystko sobie wyjaśniliśmy i doszliśmy do wniosku, że jesteśmy przede wszystkim rodzicami. Rzeczywiście Piotr spędza z Karolą i Kubą coraz więcej czasu. Pomaga mi, kiedy pracuję – zdradziła „Party” Justyna.

W rozmowie z "Party" Justyna przyznała również, że były mąż wsparł ją także finansowo, gdy zakończył się proces, który wytoczyła jej Marcelina Ziętek. Była partnerka skoczka pozwała ją do sądu m.in. o grożenie śmiercią. Chodziło o SMS-y, które Piotr dostał od byłej żony i które potem upublicznił.

– Pomógł mi w zapłaceniu grzywny swojej ówczesnej partnerce. Było to zadośćuczynienie za moje słowa wypowiedziane pod wpływem emocji, za które już przeprosiłam. I bardzo mu za tę pomoc dziękuję – dodaje.

Justyna nie zamierza komentować słów Marceliny Ziętek. Chce się skupić na domu, dzieciach i pracy, która daje jej satysfakcję i pozwala zarabiać. Cieszy się też, że jej stosunki z byłym mężem są poprawne. I oby tak pozostało. Więcej o Piotrze Żyle i Justynie Żyle przeczytasz w nowym "Party".

PARTY.PL



Piotr Żyła i Justyna Żyła byli małżeństwem przez 11 lat. Rozstali się w atmosferze skandalu. Była żona skoczka publicznie oskarżyła go o zdradę i romans z gwiazda serialu "19+" Marceliną Ziętek. Po rozwodzie została z dwojgiem dzieci: Karoliną i Kubą w rodzinnej Wiśle. Piotr zamieszkał w Ustroniu, gdzie obecnie buduje nowy dom.

justynazyla/Instagram, Lukasz Kalinowski/East News

Pod koniec 2021 roku skoczek rozstał się z Marceliną Ziętek. Tworzyli udany związek przez ponad dwa lata. Mieszkali razem w mieszkaniu Piotra, skąd aktorka nadal często publikuje relacje na Instastories.