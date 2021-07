Marcelina Ziętek o krok od wpadki! Dziewczyna Piotra Żyły w skąpym stroju kąpielowym

Związek Piotra Żyły i Marceliny Ziętek to jeden z najbardziej gorących tematów ostatnich miesięcy. Ostatnio temperaturę wokół tej pary dodatkowo podkręciły komentarze internautów - fani zauważyli na palcu wybranki skoczka piękny pierścionek i szybko zaczęli snuć domysły o... zaręczynach. Teraz zaś na instagramowym profilu Marceliny Ziętek pojawiły się jej zdjęcia w sukni ślubnej! Czy coś jest na rzeczy? Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: Piotr Żyła i Marcelina Ziętek są zaręczeni?! Internauci są tego pewni! Piotr Żyła i Marcelina Ziętek planują ślub?! Partnerka skoczka pokazała zdjęcia w sukni ślubnej! Nowy związek Piotra Żyły wzbudził ogromne zainteresowanie wśród fanów skoczka. Kiedy portal Pudelek.pl ujawnił, że sportowiec układa sobie nowe życie u boku Marceliny Ziętek, gwiazdy serialu "19+", wielbiciele Piotra Żyły czekali na jakieś oficjalne potwierdzenie z jego strony. Skoczek jednak postanowił skomentować te doniesienia w swoim stylu, zamieszczając "oświadczenie", z którego tak naprawdę niczego konkretnego się nie dowiedzieliśmy. Hmmm wiem, wiem miałem już nie komętować, ale może jednak skomętuje, nie może lepiej nie będe komętował, chyba że skomętuje, albo nie będe komętował, tak skomętuje, nie postanowiłem nie komętować, jednak tak skomętuje, nie już nie komętuje, tak będe komętował, komętowanie nie ma sensu, albo jednak ma, no dobra po bardzo długich rozważaniach za i przeciw postanowiłem że skomętuje całą tą zaistniałą sytuacje i napisze bardzo krutko ale treściwie [...] nie mam już nic do stracenia ostatni raz ostatni powiem prosze: Miłego Słonecznego Weekendu Życze Wszystkim - (pis. oryg.) brzmi część "oświadczenia" Piotra Żyły, które dodał w swoich mediach społecznościowych. Ale z tygodnia na...