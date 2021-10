Marcelina Zawadzka pokazała przystojnego chłopaka! To niemiecki biznesmen 

Marcelina Zawadzka ostatnio pochwaliła się bajkowym zdjęciem z wakacji, na którym pozuje w ramionach swojego nowego partnera. Jak się okazuje, gwieździe podczas wyjazdu towarzyszyli nie tylko przyjaciele! Jak się okazuje, pojawiły się nawet plotki, że para postanowiła pójść o krok dalej i się zaręczyć. Do tego w ostatnim czasie z twarzy Marceliny Zawadzkiej nie przestaje schodzić uśmiech. Czy coś jest na rzeczy? Całe zamieszanie postanowił skomentować jej partner, a wypowiedź mężczyzny dla niektórych może okazać się prawdziwym zaskoczeniem. Zobacz także: Marcelina Zawadzka przefarbowała włosy na różowo!? Co za przemiana! Marcelina Zawadzka zaręczona? Kim jest partner gwiazdy? Nowy partner Marceliny Zawadzkiej to Tomasz Włodarczyk, przystojny właściciel firmy, która zajmuje się dekorowaniem i architekturą wnętrz. Choć plotki o ich związku krążyły już od kilku miesięcy, gwiazda dopiero podczas wakacji w Meksyku postanowiła ujawnić łączące ich uczucie i opublikowała wspólne zdjęcie, na którym, jak widać, nie mogą oderwać od siebie oczu. Czy Marcelina Zawadzka ma do ogłoszenia jeszcze jedną ważną nowinę? Do rzekomych zaręczyn miało dojść w bajkowym Tulum. Kiedy plotki zaczęły narastać, jeden z tygodników skontaktował się z Tomaszem. Muszę to zdementować: nie zaręczyliśmy się - miał zdradzić w "Twoim Imperium" Jak widać na gratulacje jeszcze za wcześnie. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć zakochanym jeszcze więcej uśmiechu - o ile to możliwe. Marcelina Zawadzka postanowiła wyjechać na odpoczynek do słonecznego Meksyku. Gwiazda dzieliła się z obserwatorami kadrami, których nie sposób nie zazdrościć. Jak widać, uśmiech nie znikał z jej twarzy. Moi przyjaciele zabrali mnie tam, gdzie pielęgnujemy każdego...