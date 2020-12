W "Pytaniu na śniadanie" szykują się kolejne zmiany? Jak udało się ustalić "Super Expressowi", bardzo prawdopodobne jest, że już niedługo w roli prowadzącej zobaczymy Izabellę Krzan! Kogo zastąpi piękna modelka? Bardzo możliwe, że prowadząca "Koło Fortuny" wejdzie na miejsce jednej z największych gwiazd śniadaniówki. Sprawdźcie szczegóły.

Izabella Krzan nową prowadzącą "Pytania na śniadanie"?

Od kilku miesięcy w "Pytaniu na śniadanie" trwa prawdziwa rewolucja. Pod koniec sierpnia media obiegła informacja, że w programie śniadaniowym TVP nie zobaczymy już Tamary Gonzalez Perei oraz Roberta El Gendy. Niedługo potem okazało się, że z "Pytaniem na śniadanie" pożegnała się kolejna prowadząca - Marcelina Zawadzka.

Widzowie bardzo ubolewali nad odejściem uwielbianych przez nich prowadzących i domagali się ich przywrócenia. I po części im się to udało - po kilku miesiącach przerwy Robert El Gendy powrócił do "Pytania na śniadanie", a program prowadzi głównie z Małgorzatą Opczowską, która również niedawno dołączyła do grona prowadzących.

Ale wszystko wskazuje na to, że to nie koniec zmian! Jak ustalił "Super Express", najprawdopodobniej już niedługo w roli prowadzącej "Pytania na śniadanie" zobaczymy Izabellę Krzan - piękną modelkę i współprowadzącą "Koło Fortuny".

Iza świetnie sprawdza się w "Kole fortuny" oraz jako prowadząca imprezy TVP. Jest naturalna, lubiana przez widzów, a przy tym bardzo profesjonalna - powiedział informator "Super Expressu".

Ostateczna decyzja w tej sprawie ma podobno zapaść do świąt Bożego Narodzenia. Kogo zatem miałaby zastąpić Iza Krzan? Według "Super Expressu" piękna modelka zajęłaby miejsce Marceliny Zawadzkiej. Jak wiadomo na pięknej miss ciążą zarzuty i właśnie z tego powodu została odsunięta od "Pytania na śniadanie". I chociaż krążyły już pogłoski, że Marcelina wróci, to jednak teraz wszystko wskazuje na to, że nie zobaczymy jej już programie śniadaniowym TVP.

Myślicie, że Iza Krzan poradzi sobie w nowej roli?

Wygląda na to, że powrót Marceliny Zawadzkiej do "Pytania na śniadanie" może nie nastąpić...