Marcelina Zawadzka zabrała głos w sprawie oskarżeń! Emocjonalne oświadczenie gwiazdy

Marcelina Zawadzka postanowiła zabrać głos w sprawie oskarżeń pod swoim adresem. W mediach zawrzało po słowach sędzi Edyty Janiszewskiej, rzeczniczki Sądu Okręgowego w Kaliszu dla Na Temat: "Marcelina Z. jest oskarżona o oszustwa skarbowe, fałszerstwo faktur oraz pranie brudnych pieniędzy". Sprawa ma związek z niedawnym wykryciem zorganizowanej europejskiej grupy przestępczej, która oszukiwała skarb państwa. Chodzi 58 milionów złotych. W sprawie oskarżono 18 osób.

Marcelina nie usłyszała zarzutów współudziału w grupie, ale oskarżenia i tak brzmią poważnie. Prezenterka wydała emocjonalne oświadczenie.

Marcelina Zawadzka wydała oświadczenie w związku z tzw. aferą vatowską. Głos w sprawie zabrał jej prawnik, który potwierdził, że prezenterka "Pytania na Śniadanie" została objęta aktem oskarżenia. Gwiazda zapewnia o swojej uczciwości.

Marcelina Zawadzka w emocjonalnym wpisie dotyczącym trudnej sytuacji, w jakiej się znalazła, podkreśla, że nie ma z tym przestępstwem nic wspólnego. W związku z publikacjami na jej temat, które pojawiają się w mediach oznajmiła, że nie miała pojęcia o jakichkolwiek czynnościach, które działy się niezgodnie z prawem.

Sprawa miała miejsce w 2017 roku. Chcę was zapewnić, ze nie dokonałam świadomie jakiejkolwiek czynności, która byłaby sprzeczna z prawem. Od wielu lat funkcjonuję w podobny sposób i zawsze robię to uczciwie, co jest bardzo ważne dla mnie, dla was i osób, z którymi współpracuję. W tej chwili sąd wyjaśnia, czy określone działania prowadzone przez osoby trzecie (w tym przypadku księgowych) stanowią naruszenie przepisów podatkowych. Dotyczą one potencjalnych nieprawidłowości, które - nawet jeżeli wystąpiły, co jest obecnie weryfikowane - nie były popełnione przeze mnie celowo - napisała w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie.