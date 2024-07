1 z 9

Marcela Leszczak po zakończeniu "Top Model. Zostań modelką" w którym zajęła drugie miejsce szukała swojego miejsca w show biznesie. Próbowała swoich sił jako aktorka w produkcji "Miłość na bogato" oraz... nagrała piosenkę. Nie wpłynęło to znacząco na wzrost jej popularności w związku z czym oświadczyła, że wraca do modelingu, w którym do tej pory radziła sobie najlepiej.

Zobacz: Marcela nagrała piosenkę. Będzie hit?

W ostatnim czasie modelka wybrała się na krótki urlop do francuskiego miasteczka Val Thorens, gdzie znajduje się najwyżej położona w Europie stacja narciarska. Relację z wyjazdu zamieściła na swoim profilu na Instagramie oraz na Facebooku. Czas spędzała m.in. na desce snowboardowej.

Zobaczcie zdjęcia z zimowych ferii Marceli: