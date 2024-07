Popularne programy śniadaniowe są uwielbiane przez Polaków, a ich oglądalność szczególnie w weekendy sięga zenitu. W "śniadaniówkach" zwykle poruszane są tematy łatwe, lekkie i przyjemne, lecz od czasu do czasu pojawia się temat nieco trudniejszy, do którego w roli ekspertów zapraszani są różnego rodzaju goście. Tym razem na słynnej kanapie DDTVN zasiadła pisarka Manuela Gretkowska. Zobacz też: Ibisz chwali Kingę Rusin: To królowa. Wie, czego chce

Reklama

Pisarkę i feministkę zaproszono, by wypowiedziała na temat uniewinnienia byłego szefa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Dominique'' a Strauss-Kahna, którego oczyszczono z zarzutów bycia inicjatorem imprez z udziałem prostytutek. Gretkowska była wyraźnie poirytowana sprawą i w charakterystyczny dla siebie, nieco skandalizujący sposób, zabrała głos:

Ten typ człowieka... Jest taki może dowcip, niezbyt correct. Syrenka, taka syrenka z ogonkiem. Ani się tego nie da usmażyć, ani się tego nie da wy... A kobieta, która nie jest prostytutką, czy mąż korzysta z prostytutek, to jest cipa obrośnięta problemami - powiedziała.

Prowadzący program - Kinga Rusin i Bartosz Węglarczyk nie skomentowali języka Gretkowskiej, lecz byli wyraźnie zmieszani słowami, które padły na antenie w programie na żywo.

Myślicie, że następnym razem nie zaproszą Gretkowskiej do DDTVN?

Reklama

Zobacz na Polki.pl: Manuela Gretkowska: "Byłam nosicielką"