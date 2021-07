Mandaryna już nie jest blondynką. W nowym kolorze włosów jest nie do poznania

Od lat Michał Wiśniewski słynie ze swojego oryginalnego wizerunku, z którym uwielbia eksperymentować. Jego zdecydowanie największym znakiem rozpoznawczym są czerwone włosy, które wiele razy zmieniał na równie nietypowe kolory, wśród których był m.in. zielony czy pomarańczowy. Najwyraźniej niedaleko pada jabłko od jabłoni, bo w ślady Michała Wiśniewskiego idzie właśnie jego córka, Etiennette, która postanowiła przefarbować swoje włosy po raz pierwszy w życiu! Córka Michała Wiśniewskiego zmieniła kolor włosów Etiennette Wiśniewska ma zalewie 12 lat, ale już zaczyna swoje pierwsze urodowe eksperymenty. Ma w tym pełne poparcie swojego taty, bo to właśnie on zabrał ją do znanego stylisty fryzur, uwielbianego przez gwiazdy. Kajetan Góra, bo to o nim mowa, wyczarował na głowie Etiennette kolor, który przez wiele miesięcy był hitem Instagrama - siwy! Nie da się ukryć, że Etiennette Wiśniewska postawiła na odważną metamorfozę, nie każda nastolatka by się na to zdecydowała. Internauci zachwycili się jednak przemianą córki Wiśniewskiego. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez eti wiśniewska (@etiwisniewska) Cze 23, 2019 o 12:58 PDT Eti ładna fryzura Ślicznie wyglądasz Eti 😘😘 omg ale ładnie 👌 Śliczna fryzura - zachwycają się internauci. Co ciekawe, Michał Wiśniewski, korzystając z wizyty we fryzjerskim salonie, również postanowił poddać się metamorfozie, ale tymczasowej. Swoim fanom pokazał się w... dredach!...