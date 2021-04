Mandaryna opublikowała na Instagramie kilka zdjęć swojej najstraszej córki, Fabienne Wiśniewskiej. Okazuje się, że nastolatka przeszła w ostatnim czasie spektakularną metamorfozę. Jeszcze niedawno była blondynką, która w mediach społecznościowych publikowała swoje zdjęcia bez makijażu, a teraz zachwyca urodą, ale w zupełnie innym wydaniu! Aż trudno ją rozpoznać...

Mandaryna pochwaliła się metamorfozą córki. Fabienne Wiśniewska przeszła ogromną metamorfozę

Mandaryna i Michał Wiśniewski są rodzicami dwójki dzieci. Xavier Michał jest już dorosły, a Fabienne 21 sierpnia będzie świętowała swoje 18. urodziny. Jeszcze niedawno córka lidera "Ich Troje" była blondynką, jak jej mama, a teraz okazuje się, że nie tylko zdecydowała się na zmianę koloru włosów, ale zaprezentowała się na Instagramie w pełnym makijażu. Mandaryna pochwaliła się zdjęciem córki i nie obyło się komplementów. Wygląda na to, że mama z córką mają wyjątkową więź!

Piękny człowiek, przepiękna dusza... Wyrazista ale wrażliwa i delikatna ... @fabbka ❤️ - naoisała na Instagramie Mandaryna pod zdjęciem córki.

Fotografie zdecydował się skomentować też Michał Wiśniewski, który do tego opisu dodał:

Przede wszystkim rozsądna i Skromna.

Internauci są pod wrażeniem nowego zdjęcia najstarszej córki lidera "Ich Troje" i spekulują do kogo jest podobna Fabienne Wiśniewska. Niektórzy sądzą, że to cała mama, inni widzą w niej podobieństwo do Michała Wiśniewskiego. Jedno jest pewne, tak wielu komplementów młoda kobieta w ostatnim czasie jeszcze nie otrzymała.

Ależ podobna do Taty Piękna młoda kobieta ❤️ Uśmiech po mamie 😍😍😍

Sami spójrzcie na nowe zdjęcia Fabienne! Rodzice nastolatki są bardzo dumni z córki i wymieniają jej najlepsze cechy...

Jeszcze niedawno Fabienne Wiśniewska miała blond warkoczyki na głowie. Dziś jest już dorosła i przeszła ogromną metamorfozę.