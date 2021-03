Mandaryna kończy dziś 43 lata. Oto jej najbardziej szalone stylizacje, kolczyk w pępku, kosmiczne buty w czub... Jej styl jest nie do podrobienia!

Mandaryna dziś obchodzi swoje 43 urodziny. Artystka na przestrzeni czasu bardzo się zmieniła, zmieniło się także jej życie zawodowe, a od czasów "Every night" minęło już sporo lat. Mimo tego nadal pamiętamy ją jako wokalistkę zespołu Ich Troje i ekscentryczną artystkę. W jej święto postanowiliśmy przypomnieć ciekawe stylizacje, którymi uświetniała swoje największe występy. Lepiej zapnijcie pasy. Jeśli myślicie, że buty z czub czy lateksowe kostiumy to szczyt obciachu, spójrzcie na to!

Mandaryna - najbardziej obciachowe stylizacje artystki

Mandaryna swoją karierę rozpoczęła w 2002 roku u boku Michała Wiśniewskiego i Jacka Łągwy w zespole "Ich Troje". Wtedy zespół święcił triumfy, płyty wyprzedawały się jak ciepłe bułeczki, a niemal każda piosenka z miejsca stawała się hitem. W 2004 roku Marta Wiśniewska rozpoczęła swoją karierę solową. Artystka także zyskała ogromną popularność, a niektóre z jej występów przeszły do historii. Warto zaznaczyć, że Marta zdecydowanie lepiej radziła sobie w roli tancerki niż piosenkarki, i to właśnie tańcem zajęła się w późniejszych latach swojej kariery. Pech chciał, że w latach dwutysięcznych moda rządziła się do dziś niewyjaśnionymi prawami i to właśnie taką Mandarynę pamiętamy najbardziej. Poniżej kilka przykładów stylizacji, o których dziś, być może Mandaryna chciałaby zapomnieć. Mimo wszystko trzeba przyznać, jest w tym jakiś urok!

Mandaryna z Michałem Wiśniewskim podczas Eska Music Awards Festival w 2004 roku. Czerwień i jeszcze raz czerwień, myślicie, że chciała się przypodobać Michałowi?

East News

Mandaryna i Doda teoretycznie mocno ze sobą rywalizowały. Co powiecie na bluzkę przypominającą bieliznę i kolczyk w pępku? Tutaj także 2004 rok.

East News

Nikt tak jak Mandaryna nie zagrzewał publiczności do zabawy. Artystka podczas swoich występów stawiała nacisk na choreografię. Musicie przyznać, że różowa mini robi wrażenie do dziś!

East News

Mandaryna lubiła zdobić także swoją głowę nietypowymi elementami. Na głowie wiosna, na nogach kosmiczne buty...

East News

Mandaryna uwielbiała kusić pięknym, szczupłym ciałem, które starała się maksymalnie podkreślać. Widać także, że gustowała w naprawdę oryginalnych butach!

East News

Kolczyk w pępku był niewątpliwym hitem w 2005 roku!

East News

Trudno jakkolwiek skomentować ten zestaw... Cóż, naprawdę robi wrażenie! Macie pomysł, czym mogła się inspirować artystka?

East News

Dziś Mandaryna stawia na zdecydowanie mniej sceniczny look. Szkoda, bo była naprawdę pomysłowa!