Już we wrześniu pojawi się w sprzedaży, niestety tylko w wybranych sklepach MAC kolekcja - The Simpsons. Szalona, typowa dla tej amerykańskiej marki linia jest wyczekiwana od miesięcy. Jak przystało na MAC - twórcy nie poszli na kompromis i gwiazdą kolekcji została Marge Simpson. Rysunkowa postać, która od ponad 20 lat bawi cały świat. Ale to nie wszystko! Marka poszła o krok dalej i przeprowadziła wywiad z gwiazda nowej kolekcji do makijażu.

Czy masz jakieś urodowe triki, które chciałabyś przekazać swoim córkom, Lisie i Maggie?

Marge Simpson: Nigdy nie zapomnę mądrej rady, jaką dała mi matka: “Znajdź stylizację jaka ci odpowiada i trzymaj się jej. Noś te same ubrania każdego dnia swojego życia, jeśli tylko możesz.” To u mnie zadziałało doskonale!

Jakie są twoje pewniaki wśród produktów M·A·C Cosmetics?

Marge Simpson: Kocham je wszystkie jednakowo! Ale jeśli chcę pobalansować na krawędzi życia, to używam szminki Lady Danger. Ta czerwona szminka ma bogaty kolor i pasuje do mojego ulubionego naszyjnika. Gdy chcę mocniej niż zazwyczaj podkreślić oczy używam Haute & Naughty Lash.

Jest poniedziałkowy poranek a dzieciaki właśnie spóźniają się do szkoły. Jaki jest element makijażu, bez którego nie wyjdziesz z domu? Szminka? Tusz? Róż?

Marge Simpson: Zdecydowanie szminka i tusz do rzęs. Prawie codziennie Bart i Homer robią coś, co sprawia że się czerwienię, więc kwestię różu mam załatwioną.

Jaki jest twój ulubiony produkt z kolekcji M·A·C The Simpsons?

Marge Simpson: Wszystkie są świetne, ale odcień Lisa’s Spikes świetnie współgra z odcieniem mojej skóry zaś Beehive Blue perfekcyjnie pasuje do moich włosów.

Czy istnieją jakieś nowe trendy które chciałabyś wypróbować używając kolekcji M·A·C Simpsons?

Marge Simpson: Bardzo chciałabym spróbować zrobić sobie ‘kocie oko’ – ale obawiam się, że nasz pies nie byłby tym zachwycony. Nie chcę faworyzować żadnego z moich zwierzaków.

