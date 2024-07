Kim coraz chętniej opowiada o problemach w ich małżeństwie, jednocześnie twierdząc, że to ona jest ofiarą bezlitosnego Krisa. Celebrytka oskarża swojego męża o rozpad ich związku.

Kris Humphries najwyraźniej nie wytrzymał kolejnych ataków Kim i złożył wniosek o anulowanie ich małżeństwa!

- Kim wykorzystała go, żeby zarobić podnieść oglądalność swojego show. To jedno wielkie oszustwo, a on nie chce w nim uczestniczyć. Teraz Kim odgrywa rolę ofiary i zapewne planuje głośny i skandaliczny rozwód. Kris chce jej pokrzyżować plany unieważniając małżeństwo, które tak naprawdę nie istniało- zdradził znajomy Krisa.

Kim z pewnością nie będzie zadowolona z decyzji męża. Szybkie zakończenie ich związku może zniszczyć jej „karierę”…

